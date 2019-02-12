Один из соавторов сценария «Аквамена» напишет его сиквел



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Дэвид Лесли Джонсон, написавший «Аквамена» вместе с Уиллом Биллом, поработает над продолжением блокбастера о супергерое

На данный момент «Аквамен» заработал 1,1 млрд долларов по всему миру.

Ранее экранизациям комиксов DC удавалось преодолеть порог в 1 млрд долларов мировых сборов только благодаря фильмам Кристофера Нолана о Бэтмене.

Дэвид Лесли Джонсон также работал над сценариями фильмов «Дитя тьмы», «Заклятие 2» и «Заклятие 3».

«Аквамен» стал восьмым супергеройским фильмом, присоединившимся к «клубу миллиардеров». Девятым, если считать мультфильм Disney и Pixar «Суперсемейка 2». Первые пять позиций удерживают картины Marvel Studios и Disney: «Мстители: Война бесконечности» (2,048 млрд), «Мстители» (1,519), «Черная пантера» (1,347), «Железный человек 3» (1,215) и «Первый мститель: Противостояние» (1,153).

До «Аквамена» наиболее успешной экранизацией DC в постнолановскую эпоху стал фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (873,6 млн долларов).

В российский прокат «Аквамен» вышел 13 декабря. В главных ролях Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон.

Недавно стало известно, что помимо сиквела, Warner работает над спин-оффом, который расскажет о глубоководных монстрах, появившихся в первом фильме. Сценарий картины напишут Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд. Фильм, как ожидается, будет с уклоном в хоррор.

Джерело: Киноафиша