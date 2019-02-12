  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Один из соавторов сценария «Аквамена» напишет его сиквел

    • Розсилка
    Один из соавторов сценария «Аквамена» напишет его сиквел

    Дэвид Лесли Джонсон, написавший «Аквамена» вместе с Уиллом Биллом, поработает над продолжением блокбастера о супергерое

    На данный момент «Аквамен» заработал 1,1 млрд долларов по всему миру.

    Ранее экранизациям комиксов DC удавалось преодолеть порог в 1 млрд долларов мировых сборов только благодаря фильмам Кристофера Нолана о Бэтмене.

    Дэвид Лесли Джонсон также работал над сценариями фильмов «Дитя тьмы», «Заклятие 2» и «Заклятие 3».

    «Аквамен» стал восьмым супергеройским фильмом, присоединившимся к «клубу миллиардеров». Девятым, если считать мультфильм Disney и Pixar «Суперсемейка 2». Первые пять позиций удерживают картины Marvel Studios и Disney: «Мстители: Война бесконечности» (2,048 млрд), «Мстители» (1,519), «Черная пантера» (1,347), «Железный человек 3» (1,215) и «Первый мститель: Противостояние» (1,153).

    До «Аквамена» наиболее успешной экранизацией DC в постнолановскую эпоху стал фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (873,6 млн долларов).

    В российский прокат «Аквамен» вышел 13 декабря. В главных ролях Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон.

    Недавно стало известно, что помимо сиквела, Warner работает над спин-оффом, который расскажет о глубоководных монстрах, появившихся в первом фильме. Сценарий картины напишут Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд. Фильм, как ожидается, будет с уклоном в хоррор.

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ