Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Трирічний хлопчик поборов рак та став зіркою мережі, зворушивши мільйони людей (відео)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Трирічний Луї Джонсон поборов гостру лімфобластну лейкемію
фото: Іnstagram/kkatiejohnston

Відео з хлопчиком, який насолоджується життям після перемоги над раком, зібрало мільйони переглядів

Трирічний хлопчик Луї Джонсон, який поборов складну форму раку, зворушив мережу своїм відео. Дитина вперше після лікування відчула вітер у волоссі, яке втратила через хімієтерапію. Відео того, як хлопчик насолоджується щасливим моментом свого життя після хвороби, стало популярним у мережі. Про це розповідає «Главком» із посилання на відео.

Трирічний Луї Джонсон боровся з гострою лімфобластною лейкемією. Йому вдалося подолати хворобу. Мама Луї Кеті Джонсон поділилася у мережі відео з сімейного архіву, де її син вперше за довгий час відчув вітер у своєму волоссі, яке він раніше втратив через хворобу. «Просто хлопчик відчуває вітер у своєму волоссі після того, як втратив його через рак», – йдеться в описі до відео.

На відео Луї Джонсон сидить в авто біля відкритого вікна під час поїздки, сміється та насолоджується вітром, який розвиває його волосся, що нещодавно відновилося після лікування раку.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Це відеоролик став популярним у мережі та зібрав понад півмільйона вподобань, тисячі коментарів та 3,6 млн переглядів. Усі користувачі, які реагували на це відео, були зворушені:

  • «О Боже, будь ласка, допоможи та захисти цю солодку дитину. Вони невинні».
  • «Немає нічого кращого за дитячий сміх. Бог добрий».
  • «Ох, моє серце, який дорогоцінний хлопчик. Я сподіваюся, йому більше ніколи не доведеться з цим боротися», «Боже, будь ласка, захисти цю дитину будь-якою ціною».

Як відомо, батьки хлопчика дізналися про його діагноз, коли йому було два роки. Наразі дитина перебуває у ремісії, але лікування ще триває та має завершитися у 2027 році.

До слова, вчені довели, що покоління міленіалів, народжене в період з 1981 по 1995 роки, має більший ризик та схильність до захворювання раком. За даними результатів дослідження, у світі серед людей до 50 років кількість захворювань на рак зросла на 79 %, а смертність на 28 %. Такі зміни зафіксували в проміжку з 1990 по 2019 рік.

Також повідомлялося, нідерландські вчені провели дослідження зв’язку між найпопулярнішими причинами, які пов’язують з виникненням раку та з’ясували, що деякі з них недостовірні. Натомість науковці назвали реальні фактори, що впливають на розвиток раку

Читайте також:

Теги: онкологія відео діти рак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua