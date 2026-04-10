Трирічний хлопчик поборов рак та став зіркою мережі, зворушивши мільйони людей (відео)

Відео з хлопчиком, який насолоджується життям після перемоги над раком, зібрало мільйони переглядів

Трирічний хлопчик Луї Джонсон, який поборов складну форму раку, зворушив мережу своїм відео. Дитина вперше після лікування відчула вітер у волоссі, яке втратила через хімієтерапію. Відео того, як хлопчик насолоджується щасливим моментом свого життя після хвороби, стало популярним у мережі. Про це розповідає «Главком» із посилання на відео.

Трирічний Луї Джонсон боровся з гострою лімфобластною лейкемією. Йому вдалося подолати хворобу. Мама Луї Кеті Джонсон поділилася у мережі відео з сімейного архіву, де її син вперше за довгий час відчув вітер у своєму волоссі, яке він раніше втратив через хворобу. «Просто хлопчик відчуває вітер у своєму волоссі після того, як втратив його через рак», – йдеться в описі до відео.

На відео Луї Джонсон сидить в авто біля відкритого вікна під час поїздки, сміється та насолоджується вітром, який розвиває його волосся, що нещодавно відновилося після лікування раку.

Це відеоролик став популярним у мережі та зібрав понад півмільйона вподобань, тисячі коментарів та 3,6 млн переглядів. Усі користувачі, які реагували на це відео, були зворушені:

«О Боже, будь ласка, допоможи та захисти цю солодку дитину. Вони невинні».

«Немає нічого кращого за дитячий сміх. Бог добрий».

«Ох, моє серце, який дорогоцінний хлопчик. Я сподіваюся, йому більше ніколи не доведеться з цим боротися», «Боже, будь ласка, захисти цю дитину будь-якою ціною».

Як відомо, батьки хлопчика дізналися про його діагноз, коли йому було два роки. Наразі дитина перебуває у ремісії, але лікування ще триває та має завершитися у 2027 році.

