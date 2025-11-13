Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці

«Українці не гидують говорити в Туреччині російською. Якої тоді думки турки про українців і про нашу війну?»

Радниця міністра освіти і науки України Олена Северенчук поділилася в соцмережах історією своєю відпустки в Туреччині. Вона розповіла про проблему зросійщення турецьких курортів та зізналася, чим її шокували українці за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени.

Олена Северенчук виїхала на відпочинок за кордон разом із дітьми. За її словами, з початку повномаштабного вторгнення вони жодного разу не відпочивали влітку на морі. Радниця міністра обрала готель у Туреччині. Тому вона очікувала почути російську мову в турецькому готелі, але її виявилося більше, ніж вона сподівалася.

Також Северенчук пише, що російська мова в готелі переважала майже всюди. Крім цього, вона лунала не лише від російськомовних іноземців, а й від українців, з якими родина не спілкувалася та уникала.

Вона також розповіла, що коли її донька захворіла, у лікарні з нею спілкувалися виключно російською, відмовляючись говорити англійською мовою. Жінка стверджує, що російська мова була всюди. «На рецепції готелю. На місцевому базарі. І навіть у колл-центрі туроператора, якому я дзвонила, бо їх гід у готелі виставив мене на посміховисько і відмовився спілкуватися зі мною англійською, якої він не знав. Знав лише турецьку й російську. Він дивився мені у вічі, нахабно говорив російською і сміявся», – розповіла Олена Северенчук.

Олена поділилася в соцмережах історією своєю відпустки в Туреччині фото: скриншот facebook/olenka.severenchuk

Тоді вона спробувала вирішити це питання та звернулася до туроператора, з яким говорила англійською. Радниця міністра хотіла дізнатися як їй порозумітися з працівниками готелю, які не знають, ні англійської, ні української, а вона російської та турецькою. Їй відповіли російською, що гід не зобов’язаний говорити з нею англійською мовою, тому що їхні клієнти – це російськомовні українці, казахи та росіяни. «На запитання, чому вони тоді не забезпечать україномовних операторів і гідів у готелі, якщо не зобов’язані говорити англійською і якщо продають тури українцям, я почула типові три пі-пі-пі», – додала жінка.

Коли Олена Северенчук поверталася до України, вона подякувала одному менеджеру зі звʼязків із гостями, який допомагав їй протягом відпочинку та навіть намагався говорити з нею українською мовою. З’ясувалося, що він родом із Криму, тож 4 роки навчався в українській школі.

Менеджер розповів їй, що за тривалий час роботи у готелі вона була першою українкою, яка відмовилася говорити російською. «Вам нема за що вибачатися. Якби було більше таких, як ви, ситуація б давно змінилася. Я працюю в цьому готелі вже третій сезон. Ви перша українка, яка обрала сказати, що відмовляється говорити російською. Решту просто все влаштовує. І я вдячний вам, що нарешті зміг за ці 2 тижні разом згадати й говорити мовою, якою говорив у дитинстві», – сказав працівник готелю.

Це обурило радницю міністра освіти. Вона вважає, що така поведінка може негативно вплинути на поняття та ставлення громадян інших країн щодо війни в Україні та українців загалом. «Решту просто все влаштовує. Ось так. Українці не гидуються говорити в Туреччині російською. Якої тоді думки турки про українців і про нашу війну? Не важко здогадатися», – висловилася Олена Северенчук.

Раніше «Главком» розповідав про те, як українка два місяці чекала на операцію з видалення ячменю в США.