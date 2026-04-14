Демократ із США зустрівся з росіянами. В окрузі політика з'явився незвичний білборд

Головна Світ Політика
search button user button menu button

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
У Техасі розкритикували конгресмена за зустріч із делегацією РФ
фото: Razom for Ukraine﻿/Facebook

Мовчання конгресмена після контактів із підсанкційною делегацією вивели у публічний простір його ж округу

В окрузі конгресмена США Вісенте Гонсалеса у штаті Техас з’явився білборд із критикою після його зустрічі з російськими депутатами у Вашингтоні, яка викликала хвилю обурення серед політиків і проукраїнських організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську громаду у США Razom for Ukraine.

фото: Razom for Ukraine/Facebook

Йдеться про білборд із написом іспанською мовою: «Пане Гонсалес, чому ви зустрічаєтесь з прибічниками Путіна?». Його розмістили в окрузі політика, що розташований поблизу кордону з Мексикою, де значна частина населення є іспаномовною або двомовною.

фото: Razom for Ukraine/Facebook

Вісенте Гонсалес став єдиним представником Демократичної партії США, який взяв участь у прийомі російської делегації. Захід організувала республіканка Анна-Пауліна Луна. Після цього в бік учасників зустрічі пролунала різка критика – як від інших законодавців, так і від журналістів та представників українських органзацій у США.

фото: Razom for Ukraine/Facebook

В одній із заяв, що з’явилися після зустрічі, зазначалося: «жоден представник Конгресу – незалежно від партії – не повинен зустрічатись з кремлівськими делегаціями. Цього можна було очікувати від маргіналів, але участь Гонсалеса створила ілюзію двопартійної легітимізації російських воєнних злочинців у Конгресі».

Протягом кількох тижнів після інциденту представники української громади в США намагалися отримати пояснення від конгресмена щодо причин його участі у зустрічі з підсанкційними російськими представниками. Втім, відповіді не було.

У підсумку, як зазначають ініціатори кампанії, питання вирішили винести у публічний простір безпосередньо в окрузі Гонсалеса – щоб привернути його увагу та реакцію місцевих виборців.

Нагадаємо, що 11 квітня закінчилась дія тимчасового санкційного винятку США для російської нафти. Після завершення цього періоду стали відомі масштаби додаткових доходів Москви. Загалом лише у квітні доходи від нафтових податків склали щонайменше $12,8 млрд, що вдвічі більше, ніж у березні.

Теги: США санкції росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua