Демократ із США зустрівся з росіянами. В окрузі політика з'явився незвичний білборд

Мовчання конгресмена після контактів із підсанкційною делегацією вивели у публічний простір його ж округу

В окрузі конгресмена США Вісенте Гонсалеса у штаті Техас з’явився білборд із критикою після його зустрічі з російськими депутатами у Вашингтоні, яка викликала хвилю обурення серед політиків і проукраїнських організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську громаду у США Razom for Ukraine.

фото: Razom for Ukraine/Facebook

Йдеться про білборд із написом іспанською мовою: «Пане Гонсалес, чому ви зустрічаєтесь з прибічниками Путіна?». Його розмістили в окрузі політика, що розташований поблизу кордону з Мексикою, де значна частина населення є іспаномовною або двомовною.

фото: Razom for Ukraine/Facebook

Вісенте Гонсалес став єдиним представником Демократичної партії США, який взяв участь у прийомі російської делегації. Захід організувала республіканка Анна-Пауліна Луна. Після цього в бік учасників зустрічі пролунала різка критика – як від інших законодавців, так і від журналістів та представників українських органзацій у США.

фото: Razom for Ukraine/Facebook

В одній із заяв, що з’явилися після зустрічі, зазначалося: «жоден представник Конгресу – незалежно від партії – не повинен зустрічатись з кремлівськими делегаціями. Цього можна було очікувати від маргіналів, але участь Гонсалеса створила ілюзію двопартійної легітимізації російських воєнних злочинців у Конгресі».

Протягом кількох тижнів після інциденту представники української громади в США намагалися отримати пояснення від конгресмена щодо причин його участі у зустрічі з підсанкційними російськими представниками. Втім, відповіді не було.

У підсумку, як зазначають ініціатори кампанії, питання вирішили винести у публічний простір безпосередньо в окрузі Гонсалеса – щоб привернути його увагу та реакцію місцевих виборців.

