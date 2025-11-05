Головна Скотч Шоу-біз
Мадонна вийде заміж за молодшого на 38 років футболіста – ЗМІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Мадонна заручилася з молодшим на 38 років футболістом Акімом Моррісом
фото: Іnstagram/madonna

Інсайдери повідомляють, що майбутнє подружжя, ймовірно, підписало шлюбний договір

Популярна американська співачка, кіноакторка та продюсерка Мадонна заручилася з молодшим на 38 років футболістом Акімом Моррісом. До цього пара зустрічалася протягом двох років. Про це пише «Главком» із посиланням на RadarOnline.

Повідомляється, що освідчення футболіста зробило артистку «найщасливішою за останні десятиліття». «Мадонна постійно каже, що не хоче гаяти жодної хвилини. Вона зробила все, що могла, але тепер їй хочеться чогось справжнього. Акім дає їй це відчуття спокою та зв’язку – він змушує її сміятися, підштовхує до всього правильного і ставиться до неї краще, ніж будь-хто раніше», – пишуть інсайдери.

Наближені джерела до родини співачки повідомляють, що майбутня весільна церемонія 67-річної Мадонни та 29-річного Акіма Морріса може відбутися вже наприкінці цього року. Точної дати майбутнє подружжя ще не обрало, проте закохані вже займаються пошуком місця для проведення церемонії. Зокрема вони розглядають такі країни як Італія та Португалія, або ж їхній маєток в Іст-Гемптоні, Нью-Йорк.

До заручин пара зустрічалася протягом двох років
фото: Іnstagram/madonna
фото: Іnstagram/madonna

Крім того, інсайдери заявляють, що Мадонна вклала шлюбний договір зі своїм нареченим. Проте молодята офіційно цього не підтверджували. «Звичайно, вона укладає шлюбний контракт. Акім не має нічого проти – він уже погодився на всілякі умови конфіденційності від моменту початку їхніх стосунків, тому жодного конфлікту тут немає», – розповів інсайдер.

Інсайдери також розповіли про те, як до молодого нареченого співачки ставляться її діти. Джерела, наближені до Мадонни стверджують, що в Акіма Морріса гарні стосунки з родиною його обраниці, а саме її дітьми.

Інсайдери заявляють, що Мадонна вклала шлюбний договір зі своїм нареченим
фото: Іnstagram/akkmorris
фото: Іnstagram/akkmorris

«З того, як вони дивилися одне на одного, видно, що це справжнє кохання. Вона повністю закохана, а її діти його просто обожнюють», – пише інсайдер. Також зазначається, що наречений співачки ставиться до неї з повагою як до коханої жінки, а знаменитості, що вона своєю чергою духе цінує.

Відомо, що молодий обранець Мадонни Акім Морріс народився 2 травня 1996 року на Ямайці. Чоловік грав у різноманітних футбольних клубах, зокрема й у «Oyster Bay United». Нині він мешкає в Нью-Йорку.

Теги: співачка весілля шоубіз США

