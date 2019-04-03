Оператор «Отряда самоубийц» рассказал, почему фильм провалился у критиков



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Роман Васьянов рассказал, что пошло не так во время съёмок

Оператор Роман Васьянов рассказал, почему картина Дэвида Эйра «Отряд самоубийц» не понравилась критикам.

«Не были решены главные сценарные вопросы на этапе, на котором они должны были быть решены. Такие фильмы — поезд, несущийся с огромной скоростью. И режиссёр очень часто оказывается в ситуации, когда он уже находится в этом поезде и не может его остановить. И он должен решать проблемы на ходу», — сказал Васьянов.

Он отметил, что в таких ситуациях бывают удачные примеры, когда кризисный менеджмент работает, а есть примеры неудачные.

«К сожалению, "Отряд самоубийц" — неудачный, хотя коммерчески он был очень удачный. Когда мы снимали, нам, безусловно, хотелось, чтобы это кино нравилось и критикам, и зрителям, но вот как произошло», — сказал оператор.

«Отряд самоубийц» Дэвида Эйра, в котором впервые появилась команда знаменитых злодеев из комиксов DC, вызвал неоднозначную реакцию публики, в частности, многие критиковали фильм за образ Джокера. Однако картина показала хорошие результаты в прокате — общие сборы составили более 745 млн долларов. В главных ролях в фильме снимались Уилл Смит, Джаред Лето, Марго Робби, Юэль Киннаман, Виола Дэвис, Джай Кортни и другие.

Джерело: Киноафиша