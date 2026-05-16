Оприлюднений порядок виступів Грандфіналу Євробачення-2026
Представниця України Leleka з'явиться під сьомим номером
Уже сьогодні, 16 травня 2026 року, о 22:00 розпочнеться фінал ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні. У ньому за перемогу змагатимуться 25 країн, серед який буде і Україна. У цій новині «Главком» розповість детальніше про кожного виконавця.
1. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)
2. Sarah Engels – Fire («Вогонь»)
3. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)
4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)
5. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)
6. Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)
7. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)
8. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)
9. Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)
10. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)
11. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)
12. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)
13. Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)
14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, два, три»)
15. Франція: Monroe - Regarde ! («Подивись»)
16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)
17. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)
18. Польща: Alicja – Pray («Молитва»)
Нагадаємо, що визначилося ім'я переможця Євробачення у Відні за версією глядачів у залі.
Коментарі — 0