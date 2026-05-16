Оприлюднений порядок виступів Грандфіналу Євробачення-2026

Представниця України Leleka з'явиться під сьомим номером

Уже сьогодні, 16 травня 2026 року, о 22:00 розпочнеться фінал ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні. У ньому за перемогу змагатимуться 25 країн, серед який буде і Україна. У цій новині «Главком» розповість детальніше про кожного виконавця.

1. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

2. Sarah Engels – Fire («Вогонь»)

3. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)

4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)

5. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)

6. Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)

7. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)

8. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

9. Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

10. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)

11. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

12. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

13. Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, два, три»)

15. Франція: Monroe - Regarde ! («Подивись»)

16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)

17. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

18. Польща: Alicja – Pray («Молитва»)

