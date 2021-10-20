«Танцы со звездами». Джамала после вылета высказалась о своем партнере

Звезда считает, что она победила

Знаменитая украинская певица Джамала в своем Инстаграме прокомментировала вылет из проекта «Танцы со звездами».

«И я снова победила. Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы, но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня овладевать совершенно новым стилем», – написала артистка.

Она также обратилась к своему партнеру по проекту, хореографу Антону Нестерко.

«Уже жду следующий сезон, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше! Ты – настоящее открытие, "Танцы со звездами" давно не видели танцовщика твоего уровня», – заявила Джамала.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.