Палестинская модель показала обгоревшую грудь в бикини и вызвала ажиотаж (фото)

Модель поделилась своим отличным настроением с поклонниками

25-летняя супермодель палестинского происхождения Белла Хадид продолжает наслаждаться беззаботным течением будней. Белла предстала в винтажном бикини синего оттенка, которое подчеркнуло ее стройные формы. Модель накинула на плечи легкое кимоно с флористичным принтом, которое идеально дополнило тропический колорит.

Супермодель показала, как проводит время на берегу океана под пальмами. «Кое-кто заснул на солнце», — пояснила звезда. Последствия такой неосмотрительности оказались заметны: купальник Беллы показывал то, какого цвета ее тело было до недавних пор — и это сильно отличалась от насыщенного коричневого загара.

Поклонники порадовались за свою любимицу и в очередной раз восхитились ее формам. «Ты просто огонь», «Белла, люблю тебя», «Настоящая красавица», «Секси всегда и везде», «Моя богиня», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.