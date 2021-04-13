Палестинская супермодель снялась в бикини для рекламы популярного бренда

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании бренда Michael Kors. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Известно, что съемка приурочена к выпуску новой коллекции одежды и аксессуаров марки весенне-летнего сезона 2021 года. Так, на размещенном в сети кадре 24-летняя знаменитость запечатлена в бикини коричневого цвета и зеленой юбке с разноцветным поясом. Ее образ дополнили салатовая сумка упомянутого бренда, браслеты, серьги и колье. Публикация набрала 1,4 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты такая милая!», «Невероятно красивая женщина!», «Я люблю тебя, Белла!», «Великолепна», «Очень горячо», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.