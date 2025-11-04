Головна Скотч Шоу-біз
«Пам'ятає Другу світову й голод»: бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала своє 90-річчя (фото)

Українська телеведуча публічно привітала свою бабусю та поділилася сімейними світлинами
фото: Facebook/Катерина Осадча

Бабуся української телеведучої незабаром вчетверте стане прабабусею

3 листопада бабуся української телеведучої Катерини Осадчої пані Раїса відсвяткувала своє 90-річчя. З нагоди ювілею бабусі ведуча поділилася в мережі світлинами та щемливим привітанням. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі ведучої.

У своєму дописі Катерина Осадча висловила своє захоплення та привітала свою бабусю зі святом. Ведуча зазначила, що пані Раїса має вже троє правнуків і чекає на четвертого, а також і досі має гарну пам’ять.

Зокрема онука розповіла, що її бабуся пам’ятає події Другої світової війни та Голодомору у післявоєні роки. «Бабусі сьогодні – 90! Бабуся Рая – наш найстрогіший критик і найміцніша підтримка. У бабусі завжди є свій «чарівний стусан» для кожного з нас – і це, здається, генетичне: не сидіти на місці, не лінуватися, рухатися, досягати. Думаю, саме це і привело бабусю до такої поважної дати», – написала Катерина Осадча.

У своєму дописі Катерина Осадча висловила своє захоплення "бабусею Раєю"
фото: Facebook/Катерина Осадча

Катерина Осадча зауважила, що раніше не була гостею на жодному дні народженні, де іменинниця святкувала б своє 90-річчя. Телеведуча ще раз привітала свою бабусю та написала їй теплі побажання. «Неймовірно радію, що це свято в нашій родині. Бабусю, бажаю тобі здоров’я, а ми обіцяємо – не зупинятися», – зазначила ведуча.

Нещодавно своє 50-річчя в Палаці «Україна» гучно відсвяткувала Наталія Могилевська. Могилевська вийшла на сцену в старомодній шубі та капелюшку чудернацького фасону. У такому вбранні артистка скидалася на літню жінку, котра витягла із шафи свій одяг іще з минулого століття.

Також у жовтні своє 40-річчя відсвяткував відомий український хореограф та військовослужбовець Дмитро Дікусар. Артист поповнив лави ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення та став на захист України. Уперше за тривалий час, військовий з’явився у соцмережах. Він поділився у блозі своїми думками щодо дня народження та розповів, що йому довелося пережити за час служби. 

