«Пам’ятає Другу світову й голод»: бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала своє 90-річчя (фото)

Бабуся української телеведучої незабаром вчетверте стане прабабусею

3 листопада бабуся української телеведучої Катерини Осадчої пані Раїса відсвяткувала своє 90-річчя. З нагоди ювілею бабусі ведуча поділилася в мережі світлинами та щемливим привітанням. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі ведучої.

У своєму дописі Катерина Осадча висловила своє захоплення та привітала свою бабусю зі святом. Ведуча зазначила, що пані Раїса має вже троє правнуків і чекає на четвертого, а також і досі має гарну пам’ять.

Зокрема онука розповіла, що її бабуся пам’ятає події Другої світової війни та Голодомору у післявоєні роки. «Бабусі сьогодні – 90! Бабуся Рая – наш найстрогіший критик і найміцніша підтримка. У бабусі завжди є свій «чарівний стусан» для кожного з нас – і це, здається, генетичне: не сидіти на місці, не лінуватися, рухатися, досягати. Думаю, саме це і привело бабусю до такої поважної дати», – написала Катерина Осадча.

У своєму дописі Катерина Осадча висловила своє захоплення "бабусею Раєю" фото: Facebook/Катерина Осадча

Катерина Осадча зауважила, що раніше не була гостею на жодному дні народженні, де іменинниця святкувала б своє 90-річчя. Телеведуча ще раз привітала свою бабусю та написала їй теплі побажання. «Неймовірно радію, що це свято в нашій родині. Бабусю, бажаю тобі здоров’я, а ми обіцяємо – не зупинятися», – зазначила ведуча.

