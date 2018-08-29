Cегодня Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет. Вспоминаем лучшие хиты исполнителя

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Майкл Джексон

Безусловно, все песни этого артиста дойстойны внимания и выбрать лучшие среди них непросто. Но все-таки, мы попытались собрать для вас наиболее выдающиеся композиции певца в день его рождения.

29 августа по всему миру фанаты Майкла Джексона вспоминают своего кумира - в этот день ему исполнилось бы 60 лет.

Майкл Джексон родился 29 августа 1958 в Лос-Анджелесе (США), в семье Джозефа и Кэтрин в городе Гэри (штат Индиана). Он был седьмым из девяти детей. Джексон утверждал, что отец неоднократно унижал его морально и физически. Однако он уважал строгую дисциплину отца, которая сыграла большую роль в успехе Джексона.

Майкл Джексон считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как Король поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми и сотен других премий.

Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннеса (за поддержку наибольшего количества благотворительных фондов, около 40-ка) и Зал славы рок-н-ролла (дважды), автор знаменитой «лунной походки» и кумир нескольких поколений - все это он, Майкл Джексон.

Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий.

В 2009 году официально признан Легендой Америки и Иконой Музыки. Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды. Известный певец.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола.

Напомним, что накануне дня рождения покойного артиста, рекординговая компания Sony Music, которая занималась изданием пластинок, призналась, что что песни из посмертного альбома Майкла Джексона пел другой вокалист. Стоит отметить, что новый альбом Макйл Джексон успел записать осенью 2007 года. В него вошли 12 треков.