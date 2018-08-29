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    Шоу-биз

    Cегодня Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет. Вспоминаем лучшие хиты исполнителя

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    Майкл Джексон - Cегодня Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет. Вспоминаем лучшие хиты исполнителя
    Майкл Джексон

    Безусловно, все песни этого артиста дойстойны внимания и выбрать лучшие среди них непросто. Но все-таки, мы попытались собрать для вас наиболее выдающиеся композиции певца в день его рождения.

    29 августа по всему миру фанаты Майкла Джексона вспоминают своего кумира - в этот день ему исполнилось бы 60 лет.

    Майкл Джексон родился 29 августа 1958 в Лос-Анджелесе (США), в семье Джозефа и Кэтрин в городе Гэри (штат Индиана). Он был седьмым из девяти детей. Джексон утверждал, что отец неоднократно унижал его морально и физически. Однако он уважал строгую дисциплину отца, которая сыграла большую роль в успехе Джексона.

    Майкл Джексон считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как Король поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми и сотен других премий.

    Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннеса (за поддержку наибольшего количества благотворительных фондов, около 40-ка) и Зал славы рок-н-ролла (дважды), автор знаменитой «лунной походки» и кумир нескольких поколений - все это он, Майкл Джексон.

    Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий.

    В 2009 году официально признан Легендой Америки и Иконой Музыки. Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды. Известный певец.

    Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола.

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    Этот снимок 12-летнего Майкла Джексона был сделан в далеком 1971 году, но уже тогда его карьера была на взлете. Бери Горди подписал контракт Jackson Five со звукозаписывающей студией Motown Records в 1968 году, Майкл и его братья оказались на вершинах хит-парадов с песнями ABC и I’ll Be There. (Henry Diltz/Corbis)
    Майкл Джексон (крайний слева) и остальные пятеро братьев из Индианы, участники группы Jackson Five, в 1972 году. (Frank Barratt/Getty Images file)
    Jackson Five выступают на телевизионном шоу Боба Хопа. Майкл продолжал выступать с братьями, но его сольная карьера была уже на подъеме, когда он выступил в 1971 году с песней Got to Be There. (Neal Preston/Corbis)
    Майкл Джексон на премьере мюзикла The Wiz. Этот мюзикл, появившийся на экранах в 1978 году, стал первой работой поп-звезды, созданной в сотрудничестве со знаменитым продюсером Куинси Джонсом. Впоследствии он также выступит в качестве продюсера таких знаменитых альбомов Джексона, как Off the Wall и Thriller. В мюзикле The Wiz с Джексоном принимала участие Дайана Росс, друг и наставница Джексона, которая и представила пятерку Джексонов публике в 1968 году. (Bettmann/Corbis)
    Майкл Джексон выступает во время тура со своими братьями в 1981 году. Во время этого тура Майкл начал записывать идеи для своего сольного проекта, который впоследствии стал самым продаваемым альбомом в мире. (Susan Phillips/Corbis)
    Майкл Джексон и Дайана Росс во время церемонии награждения American Music Awards (Американская музыкальная премия) в Лос-Анджелесе. Джексон получил премию за лучший соул-альбом, а Росс — как лучшая соул-вокалистка. (Juynh/AP)
    Джексон с группой танцоров на съемке клипа на песню «Триллер» в 1983 году. «Триллер» произвел революцию в музыкальной индустрии. Благодаря этому клипу о зомби широкая публика узнала о канале MTV, а музыкальные клипы стали самостоятельным художественным жанром. Альбом был продан тиражом 25 миллионов только в США. (Corbis/Sygma)
    Майкл Джексон впервые показывает свою знаменитую «лунную походку» во время исполнения песни Billie Jean. Это танцевальное движение, которое впоследствии стало визитной карточкой певца, ошеломило зрителей, и Майкл был коронован титулом «Король поп-музыки». (Bettmann/Corbis)
    Запечатленный на этом снимке рядом со своим продюсером Куинси Джонсоном, Майкл Джексон держит шесть из восьми наград «Грэмми», полученных им в 1984 году за альбом «Триллер». Костюм, расшитый блестками, и большие темные очки стали визитной карточкой Джексона. (AP)
    Май 1984 года. Майкл Джексон принимает награду от президента США Рейгана в Белом доме. Джексона чествовали как пример для американской молодежи, а его хит Beat It стал гимном компании по борьбе против вождения в нетрезвом виде. (Bettmann/Corbis)
    Майкл Джексон (на заднем плане) во время съемок рекламы «Пепси», когда у него загорелись волосы, а его брат Джерман (на переднем плане) продолжает выступать, не зная, что происходит. (AP)
    Полицейский проводит Майкла через толпу во время его тура в Лондоне в 1985 году. (Dave Hogan/Getty Images)
    Звезды эстрады и кино совместно исполняют песню We Are the World, чтобы обратить внимание мира на голод в Эфиопии. Майкл Джексон в центре. Также вместе с ним выступали Стиви Уандер, Лайонел Риччи, Дайана Росс, Элизабет Тейлор и многие другие. Сестра Джексона Джанет в правом нижнем углу фото. (Bettmann/Corbis)
    Гитарист Эдди Ван Хален исполняет соло на гитаре во время концерта Майкла Джексона в Ирвинге, штат Техас. Этот бессмертный гитарный риф был записан гитаристом специально для песни Майкла Beat It, чему совсем не обрадовался напарник Ван Халлена, Дэвид Ли Рот, однако все остальные были в восторге от песни. (Carlos Osorio/AP)
    Майкл Джексон и его танцоры во время тура по раскрутке альбома Bad в Токио в 1987 году. Годом ранее Джексон снялся в научно-фантастическом музыкальном фильме «Капитан Ио» (Captain EO) в 3D, одном из самых дорогих и коротких фильмов. Джексон постепенно стал объектом для все возрастающей критики, поскольку его альбомы и клипы становились все более дорогими, но выходили все реже и реже. Его следующий альбом Dangerous вышел только в 1991 году. (Neal Preston/Corbis)
    Майкл Джексон и Опра Уинфри на съемках в январе 1993 года. В этом году Джексона впервые обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, и в полуторачасовом шоу Опры он обратился к потерпевшим. Впоследствии обвинения с Джексона были сняты, но, по имеющимся сведениям, он выплатил 25 млн долларов, чтобы уладить это дело. (Neal Preston/Corbis)
    Майкл Джексон выступает перед 30 000 детей на концерте Super Bowl Half-Time Show 31 января 1993 года. Несмотря на обвинения в адрес певца, он все равно был на вершине музыкального олимпа, выпустив такие хиты, как Black or White, Remember the Time, а его альбом Dangerous стал мультиплатиновым. (Ralf-Finn Hestoft/Corbis)
    Майкл Джексон и французский мим Марсель Марсо в театре «Бэкон» в Нью-Йорке 4 декабря 1995 года. Лицо Майкла уже полностью изменено пластическими хирургами. (Bob Strong/AFP — Getty Images)
    Майкл Джексон и его тогдашняя жена Лиза Мария Пресли на ранчо «Неверленд» во время подготовки ко «Всемирному детскому саммиту» в апреле 1995 года. Пресли подала на развод менее чем через год после свадьбы, вызвав тем самым массу сплетен о том, что же именно стало причиной этого брака, ведь до замужества Лиза Мария постоянно получала эксклюзивные подарки для души. (Steve Starr/Corbis)
    Майкл Джексон выступает на стадионе Ericsson в городе Окланд, Новая Зеландия, в ноябре 1996 года во время своего всемирного турне HIStory. (Phil Walter/Getty Images)
    Спустя несколько месяцев после развода с Лизой Марией Пресли Джексон женился на Дэбби Роу 13 ноября 1996 года в Сиднее, Австралия. Его новая жена была беременна. Джексон и Роу развелись через 3 года, и Дэбби передала родительские права Джексону. (Reuters/Corbis)
    Элизабет Тейлор и Майкл Джексон прибывают на концерт в честь 30-летия творческой карьеры Джексона 7 сентября 2001 года. Звезды были давними друзьями, и Тейлор стала крестной матерью двоих детей Джексона. (Jeff Christensen/Reuters/Corbis)
    Майкл Джексон дает показания на заседании суда 13 ноября 2002 года в Санта-Марии, штат Калифорния. Калифорнийский верховный суд вынес обвинения в адрес Джексона по поводу отмены им концертов, что стоило промоутерам нескольких миллионов долларов. (AFP/Getty Images)
    Майкл Джексон позирует перед фотографами на презентации своего альбома Invincible на Таймс-сквер в Нью-Йорке в ноябре 2001 года. Новый альбом, который вышел 30 октября того года, стал самым дорогим из когда-либо записанных альбомов и был принят критиками и фанатами лучше, чем альбом HIStory 1995 года. (Brad Rickerby/Reuters/Corbis)
    Джексон держит своего сына Принца Майкла II, накрытого полотенцем, стоя на балконе берлинской гостиницы 19 ноября 2002 года. Впоследствии Джексон назвал произошедшее «ужасной ошибкой», однако эта фотография потрясла даже самых преданных фанатов певца. Его репутации был нанесен необратимый урон. (Tobias Schwarz/Reuters)
    Фотография Джексона, сделанная в полицейском участке округа Санта-Барбара 30 ноября 2003 года. В 2003 году Джексон документально признал, что мальчики спали в его постели. Вскоре прокурор начал проверку по обвинению Джексона в растлении малолетних. В ноябре полицейские появились на ранчо «Неверленд» для обыска, и несколькими днями позже Джексона арестовали. (Santa Barbara County Sheriff’s D/Reuters)
    Майкл (в центре) и его сестры Ла Тойя (слева) и Дженет во время перерыва на судебном слушании в Санта-Марии 16 августа 2004 года. (Pool/Reuters)
    Майкл Джексон в пижамных штанах идет в сопровождении телохранителей на заседание суда 10 марта 2005 года по обвинению в растлении несовершеннолетних с 2003 года. Джексон появился на суде после того, как судья Родни Мелвил пригрозил ему отменить освобождение под залог. (Kimberly White/pool via Reuters)
    Джексон поет вместе со своими юными фанатами во время награждения World Music Awards в Лондоне 16 ноября 2006 года. (Graham Jepson/WireImage)
    Майкл Джексон получает письменную благодарность от полковника Роберта М Валтмеера, командующего гарнизоном Зама в Японии, 10 марта 2007 года. Майкл приветствовал тысячи американских военнослужащих и членов их семей. (U.S. Army via Getty Images)
    Майкл со своими детьми Принцем и Пэрис идет через автомобильную стоянку звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе в марте 2009 года. Певца заметили входящим в студию в тот холодный дождливый день. В студии он провел более двух часов с большим количеством персонала, предположительно записывая видео. (Splash News/Splash News)
    Поклонники смотрят трансляцию пресс-конференции певца на Арене O2 в Лондоне 5 марта 2009 года. В пресс-релизе мегазвезда объявила о своем намерении провести серию концертов в Лондоне в июле, которые бы стали его самыми значительными выступлениями за последнее десятилетие. (Ben Stansall/AFP/Getty Images)

    Напомним, что накануне дня рождения покойного артиста, рекординговая компания Sony Music, которая занималась изданием пластинок, призналась, что что песни из посмертного альбома Майкла Джексона пел другой вокалист. Стоит отметить, что новый альбом Макйл Джексон успел записать осенью 2007 года. В него вошли 12 треков.

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