У Лондоні автобус збив пішоходів: 15 людей у лікарні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Лондоні автобус збив пішоходів: 15 людей у лікарні
Через витік дизельного палива вулицю було перекрито
Лондонська поліція розслідує інцидент з двоповерховим автобусом поблизу станції метро

У четвер уранці, під час години пік поблизу однієї з найжвавіших станцій Лондона – станції Вікторія –стався інцидент: автобус з’їхав на тротуар і збив пішоходів. Внаслідок аварії 15 людей було госпіталізовано, ще двом надали медичну допомогу на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Інцидент стався близько 8:20 ранку. За даними поліції, всього постраждали 17 осіб, серед яких були пасажири автобуса, його водій та пішоходи. На щастя, ніхто не отримав травм, що загрожували б життю. Арешти не проводилися.

Очевидці розповіли, що автобус маршруту 24 «їхав дуже швидко та з'їхав з дороги». Один зі свідків, 47-річний Еміт Шукер, зазначив, що в салоні автобуса було близько 15–16 людей, і люди «кричали – це було жахливо». Інший свідок почув гучний гуркіт і побачив на тротуарі жінку, якій кинулися допомагати перехожі та люди з місцевого спортзалу.

За словами представника поліції, розслідування розпочато, і правоохоронці звертаються до свідків із проханням надати будь-які відеозаписи з місця події.

Через витік дизельного палива вулицю було перекрито, а 14 автобусних маршрутів змінили свій рух.

Нагадаємо, у Великій Британії розпочали кампанію проти гучного прослуховування музики та розмов по гучномовцю в громадських місцях. Це стало серйозною проблемою та причиною дискомфорту для багатьох пасажирів, що змусило політиків шукати шляхи вирішення. Про це пише «Главком» із посиланням на  The Independent.

Мер Лондона Садік Хан ініціював спеціальну кампанію, яка поки що зводиться до розміщення попереджувальних знаків. Проте консервативні та ліберальні політики закликають до більш рішучих заходів. Наприклад, міністр транспорту Річард Холден заявив, що пасажири не повинні терпіти «погану музику» інших людей.

Теги: Лондон ДТП автобус

