У Лондоні автобус збив пішоходів: 15 людей у лікарні

Лондонська поліція розслідує інцидент з двоповерховим автобусом поблизу станції метро

У четвер уранці, під час години пік поблизу однієї з найжвавіших станцій Лондона – станції Вікторія –стався інцидент: автобус з’їхав на тротуар і збив пішоходів. Внаслідок аварії 15 людей було госпіталізовано, ще двом надали медичну допомогу на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Інцидент стався близько 8:20 ранку. За даними поліції, всього постраждали 17 осіб, серед яких були пасажири автобуса, його водій та пішоходи. На щастя, ніхто не отримав травм, що загрожували б життю. Арешти не проводилися.

скріншот

скріншот

Очевидці розповіли, що автобус маршруту 24 «їхав дуже швидко та з'їхав з дороги». Один зі свідків, 47-річний Еміт Шукер, зазначив, що в салоні автобуса було близько 15–16 людей, і люди «кричали – це було жахливо». Інший свідок почув гучний гуркіт і побачив на тротуарі жінку, якій кинулися допомагати перехожі та люди з місцевого спортзалу.

скріншот

За словами представника поліції, розслідування розпочато, і правоохоронці звертаються до свідків із проханням надати будь-які відеозаписи з місця події.

Через витік дизельного палива вулицю було перекрито, а 14 автобусних маршрутів змінили свій рух.

