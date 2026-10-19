Міла Нітіч назвала трьох популярних співачок, які скотилися в шансон

Міла Нітіч вважає, що українські зірки співають видозмінений шансон

Співачка Міла Нітіч назвала українських артистів, які нині випускають пісні в жанрі шансону. Зірка пояснила, чому вони не є конкурентами для неї. Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Міли Нітіч, співачка Альона Омаргалієва співає у стилі шансону. Водночас саму артистку свого часу не сприймали з подібним репертуаром. Нітіч також пояснила, чому Альона Омаргалієва не є її конкуренткою. «І так, і ні. Я не все ж таки співаю в такому стилі. Те, що зараз співає Альонка, – це те, що я співала 10 років назад і мене з цим не прийняли в шоу-бізнесі. Це шансон», – пояснила співачка.

Однак Міла Нітіч зауважила, що шансон, який співають українські зірки, відрізняється від оригінального. До списку артистів, які співають у цьому стилі, Міла Нітіч також додала Тіну Кароль та Олю Полякову.

фото: пресслужба Олі Полякової

«Тільки він модно зроблений, прикольно українською мовою, але шансон. І Тіна останню пісню випустила «Хороший». Це що, не шансон? Це шансон. І Оля Полякова. У нас він видозмінений і спотворений. Шансон – це французька музика. Шансон – це Едіт Піаф (французька співачка), це Даліда (співачка італійського походження), це Лара Фабіан (бельгійська та канадська співачка), Шарль Азнавур (французький шансоньє) – це шансон. Те, що в нас відбувається, це вже трошки інша музика», – висловилася Нітіч.

Нітіч вважає, що нині чимало українських співаків мають репертуар в такому жанрі. Серед них Макс Барських. «Але тим не менше зараз дуже багато музики. А Макс Барських. Ну, все класно, модно подано, але ж це все пісні дуже схожі на шансон. На наш шансон», – додала вона.

Водночас сама Міла Нітіч не відносить свою творчість до шансону. Вона називає себе ліричною співачкою. «Я зараз співаю більше ліричне. Такі пісні, які зараз робить Альонка Омаргалієва, вони дійсно дуже потрібні і вони подобаються людям. Але вона ж вже є. Ну то для чого мені, наприклад, робити те, що робить Омаргалієва? Мені треба шукати те, що насправді буде відображати Мілу Нітіч і буде цікаво публіці. Я лірична співачка», – резюмувала вона.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому», продюсер Михайло Ясинський висловився про головних зірок українського шоу-бізнесу та пояснив, чому сьогодні вже складно визначити одну «співачку №1». Він пояснив, кого б назвав головною артисткою України, якщо не враховувати Олю Полякову.