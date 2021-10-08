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    Подборка самых смешных звездных «проколов» с фотошопом в Instagram. Курьезные фото

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    Инстадива Кайли Дженнер - Подборка самых смешных звездных «проколов» с фотошопом в Instagram. Курьезные фото
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Фото героинь, которые все же просчитались в ретуши своих фото

    Мы убедились, что с каждым разом уличить звезд в ретуши становится все сложнее: то ли они вовсе перестали пользоваться фоторедакторами, то ли стали делать это очень хорошо.

    Но нам удалось найти несколько героинь, которые все же просчитались. Кто они? Смотри ниже!

    Например, миллиардерша Кайли Дженнер продолжает нас удивлять своими кривыми стенами и неестественно искаженными частями тела. В этот раз на фото звезды «поплыл» камин, а грудь стала немного волнистой.

    На фото с бассейна первое, что бросается в глаза — это кривой борт бассейна и очень странная вода под бедром инстадивы. Кайли так хотела сделать себе изящные ножки и более округлые ягодицы, что аж бассейн приобрел очень странную форму.

    Ее сестра, супермодель Кендалл Дженнер, видимо, нечаянно стерла границу между плечом и диваном, так еще и сделала тон кожи в цвет мебели. Поэтому понять, где плечо, а где диван на этом фото — очень сложно.

    Больше фото смотрите в галерее.

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    Кайли Дженнер
    Подборка самых смешных звездных «проколов» с фотошопом в Instagram. Курьезные фото
    Кендалл Дженнер
    К этой фотосессии Ким Кардашьян и ее команда подошли очень ответственно, и даже нанесли девушке змеиный принт на волосы. Но! Если обратить внимание на волосы справа, можно увидеть в них пальцы. Видимо, поменять положение руки решили уже на стадии обработки фото, только пальчики с волос убрать забыли.
    «Российская Кардашьян» недалеко ушла от настоящей, поэтому неумелая ретушь встречается и в ее Инстаграме. Анастасия Квитко всегда делает акцент на своей узкой талии, но в реальной жизни она, конечно, не такая узкая, как на фото — взгляни на правый бок актрисы, и ты все поймешь.
    Анна просто мастерски владеет ретушью, поэтому найти ее «проколы» на фото было сложно, но возможно. На этом кадре девушка, судя по всему, «поработала» с ногами: обрати внимание на рябь на воде и правое бедро певицы — если приблизить, ты увидишь, что границы неточные и оттенки смешаны непонятно как.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Подборка самых смешных звездных «проколов» с фотошопом в Instagram. Курьезные фото