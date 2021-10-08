Распахнутое платье и колье. Знаменитая украинская писательница снялась в откровенной фотосессии

Подборка горячих фото

Украинская писательница Ирена Карпа опубликовала серию откровенных фото. Женщина показала голую грудь в расстегнутом платье-халате и получила множество комплиментов от поклонников.

Кадрами эротической фотосессии эпатажная украинка поделилась на своей странице в Instagram. Снимками она сопроводила фрагмент свежего текста, назвав его «литературной прокрастинацией».

Карпа позировала перед камерой в полумраке. На ней было золотистое блестящее платье на завязке, а образ дополняло массивное колье.

Свою грудь писательница открыла полностью, лишь прикрыв соски специальными наклейками из золотистого материала.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.