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    Распахнутое платье и колье. Знаменитая украинская писательница снялась в откровенной фотосессии

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    Украинская писательница Ирена Карпа - Распахнутое платье и колье. Знаменитая украинская писательница снялась в откровенной фотосессии
    Украинская писательница Ирена Карпа
    instagram.com/qarpa/

    Подборка горячих фото

    Украинская писательница Ирена Карпа опубликовала серию откровенных фото. Женщина показала голую грудь в расстегнутом платье-халате и получила множество комплиментов от поклонников.

    Кадрами эротической фотосессии эпатажная украинка поделилась на своей странице в Instagram. Снимками она сопроводила фрагмент свежего текста, назвав его «литературной прокрастинацией».

    Карпа позировала перед камерой в полумраке. На ней было золотистое блестящее платье на завязке, а образ дополняло массивное колье.

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    Распахнутое платье и колье. Знаменитая украинская писательница снялась в откровенной фотосессии
    Распахнутое платье и колье. Знаменитая украинская писательница снялась в откровенной фотосессии
    Распахнутое платье и колье. Знаменитая украинская писательница снялась в откровенной фотосессии
    instagram.com/qarpa/

    Свою грудь писательница открыла полностью, лишь прикрыв соски специальными наклейками из золотистого материала.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Распахнутое платье и колье. Знаменитая украинская писательница снялась в откровенной фотосессии