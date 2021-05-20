Политики порадовали украинцев яркими нарядами в День вышиванки (фото)

Собрали для вас яркую подборку

Сегодня в День вышиванки, украинские политики похвастались своими нарядами в социальных сетях. Национальную вышитую одежду по случаю праздника надели в Украине и за рубежом.

Соответствующие фото они опубликовали на своих страницах в Фейсбуке.

Так, свое нарядное платье-вышиванку показала украинский политик, лидер партии Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

«Каждый раз, надевая вышиванку, мы становимся лучше! Делаем мир красивее, а наше государство крепче. Горжусь, что я украинка!» – написала Тимошенко под фото.

Глава партии «Голос» Кира Рудык появилась в строгом наряде, выбрав синее платье-вышиванку с белым вышитом узором в зоне декольте.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в День вышиванки выбрала длинное вышитое платье синего цвета.

«Поздравляю с праздником, с Днем Вишиванки! Знаю точно, что украинская вышиванка – мощный оберег. А еще это отражение красоты украинского народа и его идентичности. Пусть Украина цветет, как орнаменты на наших вышитых сорочках», – отметила Денисова.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также показала свой наряд в Twitter.

«По дороге в Одессу в полной экипировке к Дню вишиванки! #Украина», – отметила она под фото.

Народный депутат от группы «За майбутнє» Анна Скороход записала видеообращение, в котором поздравила всех украинцев с праздником. Она была в черно-белой вышиванке, а также с яркой помадой на губах и распущенными волосами.

«Я желаю каждому из вас, чтобы вышиванку в нашей стране одевали те люди, которые искренне за нее болеют», – сказала политик.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии