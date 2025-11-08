Головна Скотч Шоу-біз
«Я платила їй по $25». Відома продюсерка згадала початок кар’єри Повалій

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Таїсія Повалій – колишня народна артистка України та співачка, яка давно працює в Росії
Організаторка концертів та фестивалю «Шлягер року» обурена піснями, які тепер співає Повалій

Українська продюсерка Анжела Норбоєва розповіла про початок кар'єри путіністки Таїсії Повалій та згадала, як платила їй гроші, аби вона співала, як бек-вокалістка на концертах. Продюсерка розкрила гонорари тоді маловідомої співачки та розповіла про  старт її кар'єри. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсерки.

За словами Норбоєвої, ще в 1991 році вона співпрацювала з Таїсією Повалій. Продюсерка і організаторка концертів стверджує, що тоді вона платила співачці $25 за виступ на бек-вокалі. Саме так починалася кар’єра Таїсії Повалій.

«Я знала й бачила всі її трансформації - від тітоньки в нутрієвому полушубку, з рудим, посіченим волоссям, підв'язаною червоною хусткою. Ми платили їй $25 і вона стояла на беках у наших концертах», – розповіла жінка.

Однак із часом артистка здобула популярність і відповідно її гонорари зросли. Анжела Норбоєва заявила, що був також час, коли вона платила за виступи майбутній путіністці й шалені гонорари. «Потім з’явився Ліхута, Слов’янський базар, «Панно кохання», пластичні операції і – Повалій – діва! Вона була зіркою в Україні! Її гонорари зашкалювали! Особисто я платила їй десятки тисяч доларів», – зізналася Анжела Норбоєва.

Також продюсерка додала до свого допису відео, де зрадниця Таїсія Повалій похвалилася своїми новими «хітами», присвяченими Росії. Артистка, яку тепер вважають зрадницею України, заявила, що ці пісні вона написала, коли офіційно стала громадянкою РФ.

Серед них композиція «Росією живу». Ще співачка назвала пісні «На Русі» та «Навіки вічні», де вона оспівує красу країни-агресорки, яку тепер вважає своєю батьківщиною. Пропагандистка заявила, що вдячна Росії за все, що вам зараз має і тепер вона почувається вдома. 

На це Анжела Норбоєва також відрегувала у своєму коментарі. «А тепер – її спасла росія!!! Фу! Мерзота!», – висловилася продюсерка. 

Таїсія Повалій – колишня народна артистка України та співачка, яка давно працює в Росії. З початку повномасштабного вторгнення почала вести активну проросійську політичну діяльність та підтримала РФ, отримавши російське громадянство. Відома як путіністка та пропагандистка.

Раніше «Главком» розповідав про те, як народна артистка України Катерина Бужинська зізналася, що багато років тому могла потрапити в російський шоубізнес, однак тоді їй завадила це зробити співачка Таїсія Повалій.

