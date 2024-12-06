Вночі Україну атакували понад пів сотні «Шахедів»: як відпрацювала ППО

Два дрони-камікадзе вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі

16 безпілотників було локаційно втрачено

Російські терористи у ніч на 6 грудня атакували Україну 53-ма ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«Станом на 07:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 16 безпілотників було локаційно втрачено, два – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, триває 1017-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.