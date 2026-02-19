Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Трамп зазначив, що Кушнер зосередиться на посередництві в укладенні нових дипломатичних угод
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, під час інавгураційного засідання «Ради миру» у Вашингтоні Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про призначення свого зятя, Джареда Кушнера, на посаду спеціального посланника миру. Про це повідомляє «Главком». 

На засіданні Ради миру Трамп розхвалював зусилля своєї нової організації. Зокрема, говорив про стабілізацію та відбудову Гази, обіцяв виділити $10 млрд.

Також Дональд Трамп призначив свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру і розповів про його обов'язки.

Трамп заявив, що Кушнер зосередиться на посередництві в укладенні нових дипломатичних угод, і високо оцінив його попередню роль у переговорах на Близькому Сході.

«Дуже розумний хлопець», – сказав Трамп про Кушнера.

До цього часу Кушнер працював як неофіційний радник адміністрації. Тепер він отримав офіційний титул «спеціального посланника» та працюватиме пліч-о-пліч зі Стівом Віткоффом, який вже займає аналогічну посаду. 

 «Ми не можемо змінити минуле, але я думаю, що сьогодні ми бачимо, що потенційно можемо змінити майбутнє, якщо зосередимося та зробимо це правильно», – сказав Кушнер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів, та пригрозив «поганими речами». Президент США підкреслив, що Тегеран має зробити вибір: або укласти «реальну та жорстку» ядерну угоду, або зіткнутися з наслідками. Адміністрація Трампа наполягає на повному припиненні іранської ракетної програми та підтримки проксі-угруповань у регіоні.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Джаред Кушнер США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія зменшила залежність від російської нафти після угод із Трампом
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки
Вчора, 19:29
Глава Білого дому закликав республіканців не голосувати проти тарифів, які «забезпечили економічну та національну безпеку»
Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари
12 лютого, 06:59
У Білому домі зважили силовий сценарій проти іранського нафтового експорту
Білий дім обговорив можливість захоплення танкерів з іранською нафтою
11 лютого, 11:05
Керолайн Леввіт заявила, що реакція Дональда Трампа на жаль, не була несподіванкою
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні
3 лютого, 21:31
Кремль визнав можливість відмови від ядерних обмежень
Росія заявила про готовність до світу без ядерних обмежень
3 лютого, 20:02
Глава Білого дому подякував венесуельській владі за «потужний гуманітарний жест»
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
27 сiчня, 07:35
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
26 сiчня, 02:57
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
22 сiчня, 03:48
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
21 сiчня, 02:15

Політика

Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Трамп продовжив санкції проти РФ
Трамп продовжив санкції проти РФ
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua