Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру

Трамп зазначив, що Кушнер зосередиться на посередництві в укладенні нових дипломатичних угод

Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, під час інавгураційного засідання «Ради миру» у Вашингтоні Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про призначення свого зятя, Джареда Кушнера, на посаду спеціального посланника миру. Про це повідомляє «Главком».

На засіданні Ради миру Трамп розхвалював зусилля своєї нової організації. Зокрема, говорив про стабілізацію та відбудову Гази, обіцяв виділити $10 млрд.

Також Дональд Трамп призначив свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру і розповів про його обов'язки.

Трамп заявив, що Кушнер зосередиться на посередництві в укладенні нових дипломатичних угод, і високо оцінив його попередню роль у переговорах на Близькому Сході.

«Дуже розумний хлопець», – сказав Трамп про Кушнера.

До цього часу Кушнер працював як неофіційний радник адміністрації. Тепер він отримав офіційний титул «спеціального посланника» та працюватиме пліч-о-пліч зі Стівом Віткоффом, який вже займає аналогічну посаду.

«Ми не можемо змінити минуле, але я думаю, що сьогодні ми бачимо, що потенційно можемо змінити майбутнє, якщо зосередимося та зробимо це правильно», – сказав Кушнер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів, та пригрозив «поганими речами». Президент США підкреслив, що Тегеран має зробити вибір: або укласти «реальну та жорстку» ядерну угоду, або зіткнутися з наслідками. Адміністрація Трампа наполягає на повному припиненні іранської ракетної програми та підтримки проксі-угруповань у регіоні.