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Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Світ втратив генія, якого називали Спілбергом ситкомів
Фото: instagram.com/therealjamesburrows

Він володів унікальним даром створювати неймовірну хімію між акторами, яка роками змушувала мільйони глядачів плакати й сміятися біля екранів

19 червня світову індустрію розваг сколихнула сумна звістка: у США на 86-му році життя відійшов у вічність легендарний американський телевізійний режисер Джеймс Берроуз. Саме він подарував мільйонам глядачів по всьому світу, зокрема й в Україні, улюблені вечори за переглядом культових комедійних серіалів. Про це пише «Главком» з посиланням на AP News.

Варто зазначити, що творчий шлях Берроуза охоплює понад п'ять десятиліть безперервної та відданої праці, протягом яких він зумів зняти понад тисячу епізодів популярних комедійних серіалів. Окрім цього, саме він дав путівку в життя 75 пілотним серіям, які згодом перетворилися на повноцінні, успішні телепроєкти.

За свій грандіозний внесок у розвиток телевізійної комедії колеги та критики заслужено називали його «Стівеном Спілбергом серед ситкомів». Професійне визнання митця підтверджують і цифри: за свою кар'єру він отримав рекордні 47 номінацій та здобув 11 престижних премій «Еммі».

Українському та світовому глядачеві Берроуз насамперед відомий як режисер найгучніших серіалів кінця XX та початку XXI століття.

Серед його шедеврів:

  • «Друзі» – культова історія про шістьох друзів із Нью-Йорка;
  • «Теорія великого вибуху» – улюблений ситком про вчених-фізиків;
  • «Фрейзер», «Таксі» та «Cheers»;
  • «Шоу Мері Тайлер Мур» та «Шоу Боба Ньюхарта».

Сам режисер описував свою роботу так: «Я намагаюся досягти золотої середини, де найкращий сценарій поєднується з найкращою грою та хімією між акторами».

Дійсно, Джеймс Берроуз мав унікальний режисерський почерк. Головною його суперсилою вважали вміння збирати на знімальному майданчику сильні акторські ансамблі та створювати між виконавцями ту саму «хімію», яка миттєво закохувала в себе глядача.

Режисер щиро вірив, що головна місія творця комедії – дарувати щиру радість у найпростіший спосіб. Берроуз завжди повторював, що його основне завдання на майданчику полягає в тому, щоб знайти «найкоротшу відстань між персонажем та сміхом».

Смерть Джеймса Берроуза – це велика втрата для світового кінематографа, проте створені ним герої, які навчили весь світ дружити, любити та сміятися у найтемніші часи, залишаться з нами назавжди.

Нагадаємо, у віці 35 років померла американська акторка Дейві Чейз, відома за роллю Самари у фільмі жахів «Дзвінок» та озвученням персонажа Ліло у мультфільмі «Ліло і Стіч». За словами батька, причиною смерті стали ускладнення, спричинені бактеріальним менінгітом та зараженням крові. Смерть настала 17 червня в Лос-Анджелесі.

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Теги: трагедія США кіно смерть

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