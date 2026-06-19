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«Він пам’ятає». Дружина Брюса Вілліса розповіла про стан хворого актора

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Емма Хемінг-Вілліс підтримує свого чоловіка Брюса Вілліса під час хвороби
фото: Іnstagram.com/emmahemingwillis

Емма Хемінг-Вілліс пояснила особливості лобно-скроневої деменції, на яку хворіє актор

Дружина американського актора Брюса Вілліса Емма Хемінг-Вілліс, який страждає на деменцію, розповіла про стан артиста. Вілліс зізналася, чи пам’ятає її чоловік. Про це пише «Главком» із посиланням на подкаст The Bossticks.

Брюс Вілліс хворіє на лобно-скроневу деменцію. За словами його дружини, він досі впізнає її та пам’ятає, адже деменція не завжди пов’язана з втратою пам’яті. Тому люди часто припускаються помилок у твердженнях стосовно симптомів деменції.

«Коли люди запитують: «А він пам’ятає, хто ви?» Так, він пам’ятає. Але це тому, що в нього не хвороба Альцгеймера, а лобно-скронева деменція. Це дуже поширена помилка. Коли люди чують слово «деменція», вони одразу думають про втрату пам’яті», – пояснила жінка. Емма Хемінг-Вілліс зазначила, що лобно-скронева деменція відрізняється від хвороби Альцгеймера, яка є найпоширенішою формою деменції.

Емма Хемінг-Вілліс та Брюс Вілліс одружилися у 2009 році
Емма Хемінг-Вілліс та Брюс Вілліс одружилися у 2009 році
фото: Іnstagram.com/emmahemingwillis

Наразі дружина актора підтримує свого чоловіка та доглядає за ним. Нині вона краще справляється із цим, ніж раніше. «Тепер я більше до цього звикла і краще орієнтуюся в усьому, але ти просто живеш із цим і рухаєшся далі разом із хворобою», – сказала вона.

У подкасті Conversations With Cam Емма Хемінг-Вілліс заявляла, що Брюс Вілліс, скоріше за все, не усвідомлює, що має хворобу. За її словами, вона рада, що актор цього не знає. «Думаю, вони сприймають це як свою нормальність. Але так буває не у всіх. Існує термін, який описує неврологічний стан, що супроводжує лобно-скроневу деменцію та інші види деменції. У такому стані мозок не здатний розпізнати, що з ним відбувається. Люди можуть подумати, що це заперечення, що людина не хоче йти до лікаря, бо каже: «У мене все добре». Але тут і проявляється анозогнозія. Це не заперечення – просто мозок змінюється. Це частина хвороби», – говорила вона.

Емма Хемінг-Вілліс та Брюс Вілліс мають двох спільних дітей
Емма Хемінг-Вілліс та Брюс Вілліс мають двох спільних дітей
фото: Іnstagram.com/emmahemingwillis

Емма Хемінг-Вілліс та Брюс Вілліс одружилися у 2009 році. 47-річна Емма та Брюс виховують двох доньок – 14-річну Мейбел і 12-річну Евелін. Також в актора є троє дорослих доньок від колишньої дружини Демі Мур: 37-річна Румер, 34-річна Скаут і 32-річна Таллула.

Нагадаємо, американський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобно-скроневу деменцію, показався на прогулянці з другом. Актор вперше за тривалий час з’явився на публіці та потрапив під приціл камер шанувальників. 

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Теги: актор хвороба голлівудський актор Брюс Вілліс Хвороба Альцгеймера

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