Обвал мосту на копальні в Конго: десятки жертв

У Конго на копальні загинули шахтарі

У Конго не менше 32 людей загинули під час обвалення мосту на руднику. Про це пише «Главком» із посиланням на apnews.com.

У провінції Луалаба на південному сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) сталася трагедія на кустарній кобальтовій копальні: обвалився міст, внаслідок чого загинули щонайменше 32 людини.

Інцидент стався 15 листопада 2025 року. Кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні роботи ще не завершені. Асоціація гірників уже вказує на 49 загиблих та десятки зниклих безвісти.

Наразі розглядаються дві основні версії того, що сталося. За даними apnews.com, основною причиною є зсув ґрунту, що виник після сильних злив. Глава міністерства внутрішніх справ провінції Рой Каумба Майонде зазначив, що нелегальні копачі проникли в кар'єр, незважаючи на сувору заборону через ризик зсувів.

Утім, за інформацією радіостанції RFI, міст, збудований самими шахтарями, зруйнувався внаслідок конфлікту з охороною копальні.

Повідомляється, що співробітники безпеки нібито застосували вогнепальну зброю для розгону нелегальних шахтарів, що зібралися, в результаті чого було пошкоджено конструкцію, що й призвело до обвалу.

Губернатор регіону Фіфі Массука наголосив, що ДРК є найбільшим у світі добувачем кобальту, при цьому близько 80% виробництва контролюється китайськими компаніями.

Нагадаємо, за інформацією джерел Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа може отримати спільний доступ до одного з найбагатших у світі танталових проєктів – рудника Рубайя в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Це станеться, якщо Трамп успішно допоможе припинити військовий конфлікт у цій країні.

До слова, у медико-санітарній зоні Реті, розташованій в районі Джугу на північному сході Демократичної Республіки Конго (ДРК), з квітня 2025 року зареєстрували 24 випадки небезпечної бубонної та легеневої чуми.