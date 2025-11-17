Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обвал мосту на копальні в Конго: десятки жертв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Обвал мосту на копальні в Конго: десятки жертв
Десятки жертв обвалу мосту на нелегальній копальні кобальту
фото: іndiatoday.in

У Конго на копальні загинули шахтарі

У Конго не менше 32 людей загинули під час обвалення мосту на руднику. Про це пише «Главком» із посиланням на apnews.com.

У провінції Луалаба на південному сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) сталася трагедія на кустарній кобальтовій копальні: обвалився міст, внаслідок чого загинули щонайменше 32 людини.

Інцидент стався 15 листопада 2025 року. Кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні роботи ще не завершені. Асоціація гірників уже вказує на 49 загиблих та десятки зниклих безвісти. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Наразі розглядаються дві основні версії того, що сталося. За даними apnews.com, основною причиною є зсув ґрунту, що виник після сильних злив. Глава міністерства внутрішніх справ провінції Рой Каумба Майонде зазначив, що нелегальні копачі проникли в кар'єр, незважаючи на сувору заборону через ризик зсувів.

Утім, за інформацією радіостанції RFI, міст, збудований самими шахтарями, зруйнувався внаслідок конфлікту з охороною копальні.

Повідомляється, що співробітники безпеки нібито застосували вогнепальну зброю для розгону нелегальних шахтарів, що зібралися, в результаті чого було пошкоджено конструкцію, що й призвело до обвалу.

Губернатор регіону Фіфі Массука наголосив, що ДРК є найбільшим у світі добувачем кобальту, при цьому близько 80% виробництва контролюється китайськими компаніями.

Нагадаємо, за інформацією джерел Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа може отримати спільний доступ до одного з найбагатших у світі танталових проєктів – рудника Рубайя в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Це станеться, якщо Трамп успішно допоможе припинити військовий конфлікт у цій країні.

До слова, у медико-санітарній зоні Реті, розташованій в районі Джугу на північному сході Демократичної Республіки Конго (ДРК), з квітня 2025 року зареєстрували 24 випадки небезпечної бубонної та легеневої чуми. 

Читайте також:

Теги: конфлікт трагедія смерть Демократическая республика Конго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Губанова та Євген Кармазін висвітлювали оперативну ситуацію на Донеччині
У Краматорську окупанти вбили журналістку та оператора телеканалу Freedom
23 жовтня, 11:58
Альона Грамова та Євген Кармазін загинули через удар РФ
Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання
24 жовтня, 17:14
Мартінес негайно спробував надати допомогу постраждалому чоловіку
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
28 жовтня, 14:55
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи
29 жовтня, 16:59
Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом, а вогонь вдалося загасити лише через годину
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб
5 листопада, 02:53
Джеймс Вотсон помер у хоспісі після лікування інфекції у лікарні
У США помер першовідкривач ДНК Джеймс Вотсон
8 листопада, 11:34
У результаті аварії водій мотоцикла помер на місці події
На Київщині мотоцикл Kawasaki зіткнувся з автомобілем. Загинули двоє людей
3 листопада, 11:22
Водій Volkswagen виїхав на регульований пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора. У цей момент проїзну частину по пішохідному переходу переходив чоловік
На Кільцевій дорозі водій Volkswagen на смерть збив пішохода
3 листопада, 17:30
Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
11 листопада, 18:07

Соціум

Обвал мосту на копальні в Конго: десятки жертв
Обвал мосту на копальні в Конго: десятки жертв
Нові мери Сіетла та Нью-Йорка бойкотують каву зі Starbucks
Нові мери Сіетла та Нью-Йорка бойкотують каву зі Starbucks
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном
Місто у Британії вийшло на масовий протест проти прохачів притулку
Місто у Британії вийшло на масовий протест проти прохачів притулку
Арешти мігрантів у США набирають обертів
Арешти мігрантів у США набирають обертів
Безпілотники атакували Орел у Росії
Безпілотники атакували Орел у Росії

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua