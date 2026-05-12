Трамп заявив, що готовий «прийняти кулю» заради США

Трамп: Я готовий вжити цей жахливий вислів – «прийняти кулю». Це жахливе висловлювання, особливо коли його вживаю я. Але я готовий

Дональд Трамп зауважив, що він не хотів би вживати такий вислів, але дійсно готовий померти за США

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Овальному кабінеті зробив заяву щодо своєї близькосхідної політики, зазначивши, що готовий «прийняти кулю» заради інтересів країни. Про це пише «Главком».

Коментуючи напруженість навколо Ірану, він визнав неоднозначність такого вислову, проте підтвердив свою рішучість перед обличчям загроз. «Я готовий вжити цей жахливий вислів – «прийняти кулю». Це жахливе висловлювання, особливо коли його вживаю я. Але я готовий», – сказав Трамп.

Основну увагу американський лідер зосередив на протидії ядерним амбіціям Тегерана. Трамп назвав представників іранського керівництва, з якими його адміністрація намагається домовитися про мир, «божевільними» та наголосив, що його головна мета – не допустити появи у них ядерної зброї. Він переконаний, що нейтралізація цієї загрози є критично важливою для того, щоб країні не довелося мати справу з непередбачуваними наслідками дій іранської сторони.

Торкнувся президент і питань економічної стабільності США на тлі воєнного конфлікту. Трамп зізнався, що на початку бойових дій очікував значного падіння фондового ринку – на рівні 20-25% – і був свідомо готовий до таких фінансових втрат заради національної безпеки. Втім, за його словами, ситуація виявилася кращою за прогнози: зараз ринок демонструє вищі показники, ніж до початку війни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив незадоволення перебігом переговорів щодо завершення конфлікту в Ірані. Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті він зазначив, що іранська сторона демонструє непослідовність, змінюючи позицію в моменти, коли згода здається майже досягнутою.

Трамп охарактеризував іранських лідерів як безчесних політиків, зауваживши, що за час своєї роботи йому неодноразово доводилося стикатися з їхньою мінливістю.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною».

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном.

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».