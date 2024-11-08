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Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 989-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 8 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 705880 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9233 (+9) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 18661 (+49) од,
  • артилерійських систем – 20226 (+32) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3602 (+6)

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 8 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 8 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 листопада

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 11 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них сім рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 8 листопада
Активність флоту окупантів станом на 8 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 989-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб

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