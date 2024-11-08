Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 8 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 705880 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9233 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49) од,
- артилерійських систем – 20226 (+32) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3602 (+6)
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 8 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них сім рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 989-й день повномасштабної війни в Україні.
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