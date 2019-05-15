Правозащитная организация выступила против награждения Алена Делона почетной премией в Каннах



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Ален Делон

Церемония награждения состоится 19 мая

83-летний французский актер Ален Делон, снявшийся за свою карьеру в десятках фильмов получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Об этом стало известно еще 17 апреля, когда организаторы объявили участников конкурсной программы Канн.

Такое решение разгневало правозащитную организацию «Женщины и Голливуд». Основательница организации Мелисса Сильверстайн раскритиковала выбор оргкомитета Канн, аргументируя это тем, что Делон — сексист, расист и гомофоб.

Поводом для этого послужили давние комментарии актера о том, что однополые пары не должны усыновлять детей, его поддержка политики правых, признания в том, что он мог шлепнуть женщину, а также негодование актера по поводу того, что женщины зашли слишком далеко, требуя равных прав с мужчинами. В 2013 году в интервью изданию Le Figaro Делон пожаловался на то, что в современном мире становится все сложнее отличить мужчин от женщин.

Более того, в интервью итальянскому Vanity Fair сын Делона, Ален-Фабьен Делон, рассказал о домашнем насилии, которое они с матерью пережили. "Восемь сломанных ребер и несколько раз сломанный нос. Ален Делон был жестоким не только с мамой: мой брат Энтони и я знаем, как далеко может зайти его жестокость", — признался сын Делона. При этом сам же добавил, что мать это заслужила, потому что превратила их жизнь в ад.

Недовольные решением Каннского фестиваля женщины организовали петицию против Алена Делона на сайте Care2. На момент написания этой новости петицию подписало более 20 тысяч пользователей (цель — собрать 25 тысяч). Авторы настаивают на том, что нельзя игнорировать взгляды актера из-за его профессиональных достижений.

Надо отметить, что многие выступили в поддержку режиссера. Мелисса Сильверстайн писала в твиттере, что получила много сообщений от хейтеров.

Тьерри Фремо, директор Каннского кинофестиваля, заявил, что они не намерены отказываться от своих решений и Ален Делон получит почетную награду, как и было объявлено. "Мы не вручаем Нобелевскую премию мира", — сказал Фремо, отметив, что «Золотая пальмовую ветвь» — это награда Делона за вклад в кинематограф и этот почетный приз вручается ему как выдающемуся актеру.

«У Делона есть право иметь любое мнение, даже если я его не разделяю", — объяснил Фремо, отметив, что Канны всегда были за свободу выражения. Узнав, что в Америке создали петицию против награждения актера пальмовой ветвью, директор Канн подметил, что лучше бы в США делали больше петиций об изменениях климата, учитывая то, что президент Дональд Трамп не верит в глобальное потепление.

Джерело: Buro 24/7