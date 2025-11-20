Головна Світ Соціум
Навіщо одружуються європейці? Опитування показало, яку вигоду шукають пари

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Навіщо одружуються європейці? Опитування показало, яку вигоду шукають пари
Покоління Z укладає шлюб швидше заради спільної іпотеки
фото: depositphotos/ ridofranz

26% європейців вступають у стосунки як фінансову стратегію для купівлі житла

Зростання цін на нерухомість у Євросоюзі змушує молодих людей розглядати стосунки не лише як особистий вибір, а як фінансову стратегію для подолання житлової кризи. Згідно з новим масштабним опитуванням, проведеним ріелторською компанією RE/MAX, значна частина європейців готова вступити у відносини, щоб розділити фінансовий тягар і швидше придбати власне житло. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Опитування охопило понад 20 тис. осіб у 23 країнах. 37% неодружених європейців вважають, що ніколи не зможуть купити житло.

Через те, що ціни на нерухомість у II кварталі 2025 року зросли на 5,4% (після короткого спаду у 2023 році), подвоєння доходу стало одним із найдоступніших рішень. Так, 26% респондентів, які планують придбати нерухомість, назвали створення пари практичним способом швидко купити житло. Це третій за частотою згадок варіант.

Серед представників покоління Z цей показник є найвищим і становить 35%. Це покоління також з'їжджається швидше, ніж будь-яке інше: в середньому через 2,7 року (порівняно з 3,2 року у міленіалів).

Найчастіше такий прагматизм демонструють жителі Нідерландів та Португалії (по 33%). Генеральний директор RE/MAX Europe Майкл Полцлер зазначив, що «доступність житла визначає не лише те, де люди живуть, а й те, з ким вони живуть». Він додав, що тим, у кого немає партнера чи загального доходу, стає найскладніше стати власником власного житла. 

Незважаючи на інноваційні стратегії, головною перешкодою залишається рівень заробітної плати, на що вказали 58% опитаних (особливо гостро ця проблема стоїть у Польщі та Угорщині).

Витрати на житло для самотніх європейців становлять у середньому 36% від їхнього доходу (включно з комунальними платежами). Найвищий тягар – у Чехії (понад 45%) та Німеччині (майже 42%).

Рівень власності: Лише 49% одиноких людей володіють житлом, у якому проживають, тоді як серед одружених цей показник становить 72%.

До слова, молоді фахівці з покоління Z все частіше відмовляються від традиційної корпоративної кар’єри на користь нестандартної зайнятості, пропонуючи персональні послуги надбагатим клієнтам.

Теги: нерухомість Європа шлюб житло зумери

