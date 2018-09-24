Принцесса на мусорной свалке: Onuka презентовала необычный клип



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Onuka

Неординарная украинская артистка презентовала видеоклип на песню Strum

По словам исполнительницы видеоклип был снят недалеко от столицы

Подготовка к съемкам под руководством известного украинского клипмейкера Алана Бадоева шла три месяца, и заключалась не только в том, чтобы провести кастинг и пошить костюмы.

Место где проходили съемки - опасный из-за своей токсичности режимный объект. Кроме этого, находиться там можно ограниченное время и только в специальных респираторах, поэтому для каждого участника создание клипа стало своеобразным испытанием на прочность.

«На свалке в Подгорцах было пыльно, жарко и, не буду скрывать, — до тошноты дурно пахло. Но несмотря ни на что, прошло все отлично - мы понимали, что заняты важным делом», - так прокомментировала съемки видеоклипа Ната Жижченко.

Стоит отметить, что мусорный слой на свалке равен высоте 27-этажного дома, но несмотря на горы мусора и отвратительный запах, Алану Бадоеву удалось снять красивый клип.

По словам Бадоева, Ната Жижченко в новом клипе выглядит как принцесса посреди хаоса, а горы мусора выглядят как инопланетные объекты.

Джерело: vogue.ua