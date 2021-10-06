Привет из 1991 года. Дмитрий Гордон показал фото с густой шевелюрой
Блогер показал, как выглядел в молодости
Популярный телеведущий и блогер Дмитрий Гордон в своем Инстаграме показал подписчикам архивный снимок, на котором появился с густой шевелюрой. Фото было сделано в 1991 году.
«Привет из 1991 года», – коротко подписал снимок Дмитрий Гордон.
Телеведущий позировал на камеру в белой рубашке и вязаном джемпере, в своих руках он держал микрофон. На голове у журналиста виднелись густые волосы, сейчас же знаменитость полностью лысый.
Поклонникам понравился архивный снимок ведущего, и они оставили под публикацией приятные комментарии.
«Главный краш ваших мам», «Крутая прическа», «Сексуально», «Вы все такой же молодой», «Красивый», «Какой вы сексуальный Дмитрий», «Красавчик», «Аполлон», – пишут люди.
Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.
Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.
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