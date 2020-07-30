Пышнотелая блогерша смешно спародировала эротическую съемку Наоми Кэмпбелл



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Фото: instagram.com/naomi/

Публикация рассмешила фанатов Барбер

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный снимок американской супермодели Наоми Кэмпбелл. Соответствующий коллаж появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальном черно-белом кадре, сделанном в 2018 году, Кэмпбелл и рэпер Скепта позируют на кровати в рекламной кампании бренда MAINS. Автором работы стал фотограф Ал Ли (Al Le).

Барбер, в свою очередь, сфотографировалась вместе со своим супругм в нижнем белье и в аналогичной позе. Ее снимок собрал 300 тысяч лайков.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «О боже, ваши лица! Умираю от смеха!», «Спасибо вам, мне так не хватало веселья!», «То, что ты делаешь — бесценно», — писали они. «Первое фото — как я вижу себя. Второе — как меня видит муж», — пошутила русскоязычная пользовательница.

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.