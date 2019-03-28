«Рассказ служанки» стал комиксом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Писательница Маргарет Этвут отметила, что очень довольна результатом

Книгу адаптировала канадская картунистка Рене Нолт. Художница рассказала, что с ней связались представители канадского издательства, которые и предложили ей поработать над книгой. Нолт приступила к адаптации ещё до выхода сериала по книге Этвуд и сознательно не смотрела его, чтобы избежать постороннего влияния.

«Первый шаг — написать сценарий. Я перечитала роман несколько раз, выделяя ключевые моменты. Так как книга длинная, многое пришлось вырезать — но я старалась сохранить суть произведения. Я также делала много скетчей, стараясь запечатлеть свои идеи о персонажах и окружающем их мире», — рассказала она.

«Рассказ служанки» — антиутопический роман канадской писательницы Маргарет Этвуд, впервые опубликованный в 1985 году. Действие романа происходит в фантастической версии Новой Англии близкого будущего — жестоком кастовом обществе под названием Республика Гилеад, где к власти пришли христианские радикалы. В этой стране только одна из ста женщин способна иметь ребёнка, и таких девушек превращают в «служанок». Главная героиня — «служанка», которая должна выносить ребёнка для высокопоставленного Командора вместо его бесплодной жены.

В 2019 году должно выйти продолжение романа, которое получило название The Testaments.

По мотивам книги снимают одноимённый сериал с Элизабет Мосс в главной роли. Третий сезон стартует на сервисе Hulu 5 июня.

На английском языке комикс «Рассказ служанки» вышел 26 марта.

Джерело: Киноафиша