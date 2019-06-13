Режиссер новых «Охотников за привидениями» рассказал о сюжете фильма



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В сиквеле появятся новые герои

Режиссер Джейсон Райтман рассказал, как придумал сюжет новых «Охотников за привидениями».

«Этот персонаж пришел ко мне. Это была 12-летняя девочка. Я не знал, кто она такая и почему заглянула ко мне в голову, но я увидел ее с протонным рюкзаком в руках. И я написал эту историю. Она формировалась на протяжении многих лет. Все началось с девочки, и вдруг это была семья. И в конце концов, я знал, что это тот фильм, который мне нужно было сделать, нужно было написать», — сказал он.

Райтман также сообщил, что девочку сыграет МакКенна Грейс («Капитан Марвел», «Одарённая»), а её мать — Кэрри Кун. Он не стал подтверждать слова Сигурни Уивер, что она, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд также снимутся в фильме, но и не опроверг их.

Ранее СМИ сообщали, что в фильме появится Финн Вулфард в роли сына героини Кун. Правда это или нет, пока неизвестно.

Режиссер также поблагодарил Пола Фига, который в 2016-м поставил «женскую» версию истории. Он отметил, что этот фильм показал, какими «Охотники» могут быть.

Райтман написал сценарий картины совместно с Гилом Кинаном. Студия Sony планирует начать съемки этим летом и выпустить фильм в 2020 году.

Фильм станет прямым продолжением картины 1984 года и никак не будет связан с «Охотниками за привидениями» Фига.

Работа над проектом велась в секретности, сценарий уже готов. Фильм находится в списке приоритетных у Sony. В 2016 году студия перезапустила «Охотников» с женским составом. Критики хорошо приняли фильм, но зрители отреагировали на него резко негативно. Он собрал в прокате 229 млн долларов при бюджете в 144 млн, и от сиквела отказались.

Джерело: Киноафиша