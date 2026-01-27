Головна Скотч Шоу-біз
«Я теж співав для Януковича». Іво Бобул став на захист Повалій та Лорак, які втекли до РФ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Іво Бобул зробив припущення, чому Таїсія Повалій та Ані Лорак зрадили Україну та обрали Росію
фото: скриншот YouTube/В гостях у Гордона

Іво Бобул вважає, що співачок-зрадниць змусили переїхати та працювати в Росії

Співачкам Таїсії Повалій та Ані Лорак поставили умови, за яких вони не змогли розвивати свою кар’єру в Україні. Таку думку про артисток родом з України, які підтримують криваву війну Росії та пропаганду Кремля, висловив співак Іво Бобул. Про це артист заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону, розповідає «Главком».

На думку Іво Бобула, співачка Ані Лорак складала комусь конкуренцію в Україні та через поставлені їй умови, вона була вимушена піти з українського шоубізу. «Я ще тоді розумів, що щось робиться неправильно. Щодо Лорак, то їй тут поставили такі умови, що вона була змушена піти. Вона була комусь конкуренткою і дуже невигідною. Наскільки я чув серед артистів, і не тільки, пішла коса на камінь. Коли спалили ресторан (у 2012 сталася пожежа у закладі, яким керував ексчоловік Лорак Мурат Налчаджиоглу, – «Главком»), вона звернулася до Кіркорова. Він їй допоміг. Вона зрозуміла, що назад їй не можна повертатися. Вона хоче співати, а тут не дадуть. У мене таке припущення», – сказав артист.

Водночас Таїсія Повалій, на думку Іво Бобула, обрала будувати свою кар’єру в країні-агресорці через приниження. За словами співака, Повалій нібито критикували за її виступи перед колишнім президентом Віктором Януковичем.

Однак Іво Бобул зауважив, що на кар’єру Повалій значно впливає її чоловік Ігор Ліхута. Чоловік також пов’язаний зі світом шоубізнесу, зокрема продюсуванням. Ігор Ліхута живе та працює в Росії.

Разом із цим Іво Бобул зізнався, що він теж співав для Януковича. «У нас зробили одну велику помилку: не можна цькувати народного артиста. Казали Повалій: «Ти співала для Януковича» чи ще для когось. Я теж співав для Януковича, але життя наше таке, ми артисти! Як ти можеш сказати президенту, що не будеш? Мені здається, треба було покликати артистів та поговорити з ними, а не віддавати на розтерзання. Пустили на самоплив, бо ти десь співав і комусь не сподобався», – висловився Іво Бобул.

Також співак зазначив, що йому було не до вподоби те, що Таїсії Повалій зривали виступи через це. Іво Бобул зауважив, що виною була не Повалій, а ті, хто «обікрав пів країни».

Раніше Іво Бобул розповів, перед якими світовими лідерами він виступав за свою музичну кар'єру. Коли артист перераховував, то обмовився – виступав в окупованому Росією Придністров'ї. Народний артист України пригадав, що свого часу йому доводилось співати перед президентами різних країн, переважно, колишнього СРСР. Так, наприклад, Іво Бобул ще задовго до війни, виступав перед диктатором Володимиром Путіним в Криму.

Читайте також:

Теги: співак Іво Бобул Ані Лорак Таїсія Повалій

