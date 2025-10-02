Головна Скотч Шоу-біз
Римма Зюбіна показала сина у військовій формі та розповіла про його мобілізацію (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Римма Зюбіна не часто публікує актуальні світлини з сином
фото: Instagram/novy_se.reals

Напередодні Даниїлу Мойсеєву виповнилось 27 років

Володарка премії «Золота дзиґа» Римма Зюбіна показала фото свого єдиного сина Даниїла Мойсеєва у військовій формі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі акторки.

Римма Зюбіна розповіла, як нещодавно в одному з магазинів їй зробили знижку як родичці військовослужбовця. Продавці побачили на заставці смартфона Зюбіної фотографію сина. А також почули телефонну розмову акторки та захисника України.

«Я – мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту. Даня, ну, ти все знаєш», – зазначила Римма Зюбіна.

Військовослужбовець Даниїл Мойсеєв
Військовослужбовець Даниїл Мойсеєв
фото: Facebook/z.rimma.z

Інших подробиць Римма Зюбіна розкривати не стала. Напередодні, 28 вересня, акторка присвятила публікацію синові, в якому поділилась спогадами з пологів. А 2023-му Зюбіна коментувала, що Даниїл їздить на фронт із міжнародними журналістами як перекладач. Батько військовослужбовця – режисер, директор-художній керівник «Молодого театру» Станіслав Мойсеєв.

Архівне фото Станіслава Мойсеєва з сином Даниїлом
Архівне фото Станіслава Мойсеєва з сином Даниїлом
фото: Facebook/z.rimma.z

В коментарях під публікацією свою підтримку Даниїлу Мойсеєву висловили й деякі представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, телеведуча Соломія Вітвіцька «Хай Покрова береже», – написала вона. «Нехай вертається якомога швидше живим та неушкодженим», – додала блогерка Аліна Доротюк. Свій коментар залишила і акторка Ірма Вітовська-Ванца.

Римма Зюбіна показала сина у військовій формі та розповіла про його мобілізацію (фото) фото 1
скриншот: Facebook/z.rimma.z

Раніше «Главком» писав, що Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова про життя на 500 грн, які спровокували хейт.

Теги: ЗСУ добровольці Римма Зюбіна

