Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Офіс президента

Законопроєкт розроблено з метою схвалення указу президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Сьогодні, 22 вересня, Володимир Зеленський подав до Ради проєкт закону про схвалення указу президента України «Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №14059.

«Проєкт закону України «Про схвалення указу президента України «Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» розроблено з метою схвалення указу президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується направити:

  • Військово-морські сили до Турецької Республіки – корвет «Гетьман Іван Мазепа» (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;
  • до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії: протимінний корабель «Черкаси» (типу Sandown) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Чернігів» (типу Sandown) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Маріуполь» (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Мелітополь» (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Генічеськ» (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців.
  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 20 військовослужбовців.

«Прийняття закону дозволить направити підрозділи ЗСУ до Турецької Республіки і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що у свою чергу, забезпечить здійснення заходів повʼязаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Реалізація закону також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки», – йдеться у пояснювальній записці.

До слова, 17 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. 

Теги: законопроєкт Володимир Зеленський ЗСУ

