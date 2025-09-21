Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT
Москва пропонувала обміняти захоплені частини Сумщини на решту території Донбасу
фото з відкритих джерел

Під час контрнаступу українські підрозділи просунулися вперед навіть при чисельній перевазі Росії

Успіх українського контрнаступу на Сумщині, де протягом літа Сили оборони вибили росіян з низки сіл, позбавляє Росію частини козирів у будь-яких гіпотетичних переговорах про мир. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times (NYT).

У розлогій статті видання розповідає історію звільнення села Кіндратівка, що лежить менше, ніж у 20 км на північ від Сум.

«Скромні здобутки, які мають велике значення для Києва. Успішна українська контратака на Сумщині, що межує з Росією, – це рідкісний поворот на полі бою, де домінують сили Москви», – ідеться у публікації.

Американські журналісти зауважують, що на тлі постійного просування російської армії, яка щомісяця захоплює сотні квадратних кілометрів української території, повернення навіть таких невеликих районів Сумської області допомагає Україні протистояти наративу Москви про нездатність Києва зупинити російський наступ. Конкретно на Сумщині наступ росіян провалився настільки, що російське командування остаточно поставило на ньому хрест і перекинуло основні сили звідси на Донбас.

Однак ще важливішим є інший аспект. Як зазначає NYT, раніше Москва запропонувала обміняти захоплені частини Сумщини на решту території Донбасу в рамках мирної угоди. Президент США Дональд Трамп, схоже, підтримав цю ідею, попри очевидну нерівноправність подібного обміну. Однак здобутки України під Сумами послаблюють переговорну позицію Росії.

«Навіщо нам обмінюватися територіями, якщо ми можемо їх повернути?», – пояснює логіку ситуації президент київського Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко.

Разом із тим стратегічна ситуація для Сил оборони залишається вкрай важкою, пише NYT, посилаючись на значну перевагу агресора у чисельності піхоти і вогневих засобах. Проблемою для українських бійців, зокрема і на Сумщині, є не лише російські дрони, але й керовані авіабомби.

Окрім того, що це створює реальні проблеми для українських військових, тактика Росії на закидання кожного метра землі авіабомбами призводить до повного знищення населених пунктів, за які ведеться боротьба.

Уже згадане село Кіндратівка після визволення перетворилося на суцільні руїни. Мешканка Сум Наталія Білетченко, з якою поспілкувалися автори публікації, згадала, як колега раділа звільненню Кіндратівки, її рідного села. Однак ця радість була затьмарена тим фактом, що її будинок був зруйнований.

«Звичайно, вона була щаслива. Але разом з тим вона без дому, без нічого», – розповіла жінка

Нагадаємо, на Сумському напрямку прикордонники фіксують помітне зниження інтенсивности атак російських військ. Окупанти перекидають свої сили на інші ділянки фронту, зокрема й на південь. 

Також українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку. Підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога. 

Читайте також:

Теги: наступ руїни звільнення Сумщина ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Взяття Покровська не принесе Росії перемогу
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
30 серпня, 19:21
З початком повномасштабного вторгнення Сергій Бондар повернувся до військової служби
Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара
23 серпня, 13:51
ЗСУ повернули український прапор у звільнене село
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
23 серпня, 20:50
Окупанти намагалися захопити Покровськ, але їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів
Літній наступ Росії провалився – Bild
27 серпня, 02:48
Ситуація на фронті 31 серпня
Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу
31 серпня, 23:49
Нікіфоренко обіймав посаду з вересня 2019 року
Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби
29 серпня, 20:46
Ситуація на фронті 3 вересня
Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу
3 вересня, 23:18
Під час виступу Бахматов публічно штовхнув Старостенко
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4 вересня, 05:34
Нині росіянин Лев воює за Україну
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
19 вересня, 18:14

Події в Україні

ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT
ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»
Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати
«Примари» розвідки скоротили авіапарк окупантів у Криму (відео)
«Примари» розвідки скоротили авіапарк окупантів у Криму (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua