ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT

Під час контрнаступу українські підрозділи просунулися вперед навіть при чисельній перевазі Росії

Успіх українського контрнаступу на Сумщині, де протягом літа Сили оборони вибили росіян з низки сіл, позбавляє Росію частини козирів у будь-яких гіпотетичних переговорах про мир. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times (NYT).

У розлогій статті видання розповідає історію звільнення села Кіндратівка, що лежить менше, ніж у 20 км на північ від Сум.

«Скромні здобутки, які мають велике значення для Києва. Успішна українська контратака на Сумщині, що межує з Росією, – це рідкісний поворот на полі бою, де домінують сили Москви», – ідеться у публікації.

Американські журналісти зауважують, що на тлі постійного просування російської армії, яка щомісяця захоплює сотні квадратних кілометрів української території, повернення навіть таких невеликих районів Сумської області допомагає Україні протистояти наративу Москви про нездатність Києва зупинити російський наступ. Конкретно на Сумщині наступ росіян провалився настільки, що російське командування остаточно поставило на ньому хрест і перекинуло основні сили звідси на Донбас.

Однак ще важливішим є інший аспект. Як зазначає NYT, раніше Москва запропонувала обміняти захоплені частини Сумщини на решту території Донбасу в рамках мирної угоди. Президент США Дональд Трамп, схоже, підтримав цю ідею, попри очевидну нерівноправність подібного обміну. Однак здобутки України під Сумами послаблюють переговорну позицію Росії.

«Навіщо нам обмінюватися територіями, якщо ми можемо їх повернути?», – пояснює логіку ситуації президент київського Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко.

Разом із тим стратегічна ситуація для Сил оборони залишається вкрай важкою, пише NYT, посилаючись на значну перевагу агресора у чисельності піхоти і вогневих засобах. Проблемою для українських бійців, зокрема і на Сумщині, є не лише російські дрони, але й керовані авіабомби.

Окрім того, що це створює реальні проблеми для українських військових, тактика Росії на закидання кожного метра землі авіабомбами призводить до повного знищення населених пунктів, за які ведеться боротьба.

Уже згадане село Кіндратівка після визволення перетворилося на суцільні руїни. Мешканка Сум Наталія Білетченко, з якою поспілкувалися автори публікації, згадала, як колега раділа звільненню Кіндратівки, її рідного села. Однак ця радість була затьмарена тим фактом, що її будинок був зруйнований.

«Звичайно, вона була щаслива. Але разом з тим вона без дому, без нічого», – розповіла жінка

Нагадаємо, на Сумському напрямку прикордонники фіксують помітне зниження інтенсивности атак російських військ. Окупанти перекидають свої сили на інші ділянки фронту, зокрема й на південь.

Також українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку. Підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.