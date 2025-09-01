Фіцо – один із небагатьох лідерів ЄС, хто підтримує регулярні контакти з Путіним після 24 лютого 2022 року

Зустріч між Путіним і Фіцо розглядається як черговий сигнал напруження всередині Євросоюзу

Російський диктатор Володимир Путін найближчими днями проведе зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euractiv.

Як відомо, Фіцо – один із небагатьох лідерів ЄС, хто підтримує регулярні контакти з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков зазначив, що зустріч була «запланованою», але не розкрив точної дати або тем обговорення. Фіцо прибув до Пекіна на парад, присвячений закінченню Другої світової війни в Азії. У цей час Путін також перебуває в Китаї на саміті Шанхайської організації співробітництва і також візьме участь у параді.

Дипломатичні кроки Фіцо викликають невдоволення в ЄС. Він неодноразово критикував підтримку України та виступав проти заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, від яких Словаччина значно залежить. У травні цього року Фіцо вже був у Москві на параді Перемоги, що ще більше поглибило суперечності між Словаччиною та іншими країнами ЄС. Ця зустріч між Путіним і Фіцо розглядається як черговий сигнал напруження всередині Євросоюзу щодо політики щодо Росії.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, будуть лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Азії та Південно-Східної Азії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.