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    Шоу-биз

    Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок

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    <p>Некоторые сумки и клатчи Кайли приобретает для своей двухлетней дочери Сторми</p> <div></div> - Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок

    Некоторые сумки и клатчи Кайли приобретает для своей двухлетней дочери Сторми

    Только одна сумочка из коллекции Кайли стоит $390 тысяч

    22-летняя Кайли Дженнер, известная любительница дорогих аксессуаров, похвасталась своим подписчикам в Instagram обновленной коллекцией женских сумочек, часть которой составляют эксклюзивные модели. Коллекция Кайли занимает отдельную комнату с рядами полок, где расположились десятки сумочек от Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci, Fendi, Balmain и других брендов.

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    Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок
    Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок
    Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок
    Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок
    Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок

    Особая страсть Кайли — сумки Birkin. Помимо классических черных и цветных моделей, Дженнер владеет несколькими моделями из крокодиловой кожи, стоимость каждой из них составляет примерно 390 тысяч долларов.

    Некоторые сумки и клатчи Кайли приобретает для своей двухлетней дочери Сторми. Например, у нее есть сумка Louis Vuitton, на которой написано имя дочери и изображены герои ее любимого мультфильма. Еще одна модель — маленькая розовая сумочка Hermés Birkin — занимает особое место в коллекции, именно ее Кайли хочется подарить своей дочери в качестве первой сумочки, когда та подрастет.

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