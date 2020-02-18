Самая богатая миллиардерша показала огромную коллекцию сумок



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Некоторые сумки и клатчи Кайли приобретает для своей двухлетней дочери Сторми

Только одна сумочка из коллекции Кайли стоит $390 тысяч

22-летняя Кайли Дженнер, известная любительница дорогих аксессуаров, похвасталась своим подписчикам в Instagram обновленной коллекцией женских сумочек, часть которой составляют эксклюзивные модели. Коллекция Кайли занимает отдельную комнату с рядами полок, где расположились десятки сумочек от Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci, Fendi, Balmain и других брендов.

Особая страсть Кайли — сумки Birkin. Помимо классических черных и цветных моделей, Дженнер владеет несколькими моделями из крокодиловой кожи, стоимость каждой из них составляет примерно 390 тысяч долларов.

Некоторые сумки и клатчи Кайли приобретает для своей двухлетней дочери Сторми. Например, у нее есть сумка Louis Vuitton, на которой написано имя дочери и изображены герои ее любимого мультфильма. Еще одна модель — маленькая розовая сумочка Hermés Birkin — занимает особое место в коллекции, именно ее Кайли хочется подарить своей дочери в качестве первой сумочки, когда та подрастет.