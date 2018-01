Александр Рыбак вновь собрался выступить на «Евровидении»

Певец попытается вновь покроить песенный конкурс спустя девять лет

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак решил вновь поучаствовать в этом песенном конкурсе, который на этот раз пройдет в Португалии. Музыкант уде подготовил песню специально для будущего выступления. Девять лет назад Рыбак триумфовал на конкурсе с песней Fairytale. Теперь же он планирует представить композицию That's How You