Александр Рыбак вновь собрался выступить на «Евровидении»

Певец попытается вновь покроить песенный конкурс спустя девять лет

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак решил вновь поучаствовать в этом песенном конкурсе, который на этот раз пройдет в Португалии. Музыкант уде подготовил песню специально для будущего выступления. Девять лет назад Рыбак триумфовал на конкурсе с песней Fairytale. Теперь же он планирует представить композицию That's How You



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Александр Рыбак

Певец попытается вновь покроить песенный конкурс спустя девять лет

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак решил вновь поучаствовать в этом песенном конкурсе, который на этот раз пройдет в Португалии. Музыкант уде подготовил песню специально для будущего выступления.

Девять лет назад Рыбак триумфовал на конкурсе с песней Fairytale. Теперь же он планирует представить композицию That's How You Write Song.

«Я работаю над этой песней и этим посылом очень долгое время, также я очень рад снова вернуться на Melodi Grand Prix. Таким образом, я донесу свой посыл и настроение ко многим людям!» – говорит Александр Рыбак.

Он надеется, что из десяти претендентов, которые борются за право представить Норвегию на этом конкурсе, такое почетное право достанется именно ему. Эта страна определится с именем своего конкурсанта 10 марта.

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Джерело: Вести