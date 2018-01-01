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    Шоу-биз

    Александр Рыбак вновь собрался выступить на «Евровидении»

    Певец попытается вновь покроить песенный конкурс спустя девять лет
    Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак решил вновь поучаствовать в этом песенном конкурсе, который на этот раз пройдет в Португалии. Музыкант уде подготовил песню специально для будущего выступления. Девять лет назад Рыбак триумфовал на конкурсе с песней Fairytale. Теперь же он планирует представить композицию That's How You
    • Вчора, 17:56
    • Розсилка
    Александр Рыбак
    Александр Рыбак

    Певец попытается вновь покроить песенный конкурс спустя девять лет

    Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак решил вновь поучаствовать в этом песенном конкурсе, который на этот раз пройдет в Португалии. Музыкант уде подготовил песню специально для будущего выступления.

    Девять лет назад Рыбак триумфовал на конкурсе с песней Fairytale. Теперь же он планирует представить композицию That's How You Write Song.

    «Я работаю над этой песней и этим посылом очень долгое время, также я очень рад снова вернуться на Melodi Grand Prix. Таким образом, я донесу свой посыл и настроение ко многим людям!» – говорит Александр Рыбак.

    Он надеется, что из десяти претендентов, которые борются за право представить Норвегию на этом конкурсе, такое почетное право достанется именно ему. Эта страна определится с именем своего конкурсанта 10 марта.

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    Джерело: Вести

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