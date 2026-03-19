Раптово помер зірковий артист «Ліги сміху» Олександр Замша

Причина смерті артиста не розголошується

Раптово пішов з життя актор шоу «Ліга сміху» Олександр Замша. Артисту був 41 рік. Про смерть шоумена стало відомо із соцмереж, пише «Главком».

Олександр Замша був відомим артистом шоу «Ліга сміху» та членом КВК. Колеги зірки повідомили звістку про його смерть, також на сторінці шоумена з'явилася сторис з його чорно-білим фото та написом: «Саші більше немає».

Помер 41-річний Олександр Замша фото: скриншот із соцмереж

Олександр Замша проживав у Кам’янському, де й обірвалося його життя. Він був не лише зіркою «Ліги сміху». Шоумен займався творчістю, зокрема створив анімаційний серіал «Кіндрат Мирний» та виступав у КВК. Також був відомий, як івент-менеджер, ведучий і продюсер.

Олександр Замша був зіркою «Ліги сміху» фото з відкритих джерел

Відомо, що прощання з артистом відбудеться 21 березня о 10:00 у місті Кам'янське в Академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки. Про причину смерті ведучого не повідомляється. В Олександра Замши залишився 12-річний син Тимофій та дружина.