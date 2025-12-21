Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
Картина з експрезидентом США Біллом Клінтоном у сукні та підборах з файлів Епштейна
фото: Clash Report

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено фото Трампа 

З офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Sky News, на дивну зміну у файлах першими звернули увагу представники Демократичної партії з Комітету з нагляду Палати представників, передає «Главком».

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено специфічне фото. Мова йде про знімок робочого столу, на якому стоять рамки для світлин, а в одній із висувних шухляд помітно фотокартку із зображенням Дональда Трампа. Повідомлення про зникнення цього кадру швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши хвилю обговорень щодо можливої цензури.

Журналісти-дослідники не змогла знайти раніше доступний файл через офіційний браузер Міністерства юстиції.  Наразі Міністерство юстиції США не надало офіційних роз'яснень, чи було видалення технічною помилкою, чи свідомим рішенням редагувати матеріали справи після їхнього оприлюднення.

Фото Трампа з файлів Епштейна:

У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа фото 1
фото: Clash Report

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

Раніше Федеральний суд Південного округу Флориди ухвалив рішення дозволити розкриття документів великого журі з розслідування справи померлого фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
Сьогодні, 03:56
Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився
Підтримка Трампа серед американців стрімко падає – нове опитування
15 грудня, 03:32
США ведуть переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
12 грудня, 09:42
Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
12 грудня, 04:38
Радикалізм документа дещо нівелюється чисельними згадками імені Президента Трампа
Чи стане стратегія нацбезпеки Трампа довготерміновою стратегією США?
9 грудня, 12:52
Опитування показало високий рівень тривоги європейців через Трампа та можливий конфлікт з Росією
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
4 грудня, 17:29
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін є великим лідером
Сі Цзіньпін провів переговори з Трампом
24 листопада, 17:11
Колишня радниця звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля
Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля
23 листопада, 00:19

Політика

The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
The Times: Кредит ЄС для України створив складну дилему для британського прем’єра
The Times: Кредит ЄС для України створив складну дилему для британського прем’єра

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua