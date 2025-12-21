У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа

Картина з експрезидентом США Біллом Клінтоном у сукні та підборах з файлів Епштейна

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено фото Трампа

З офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Sky News, на дивну зміну у файлах першими звернули увагу представники Демократичної партії з Комітету з нагляду Палати представників, передає «Главком».

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено специфічне фото. Мова йде про знімок робочого столу, на якому стоять рамки для світлин, а в одній із висувних шухляд помітно фотокартку із зображенням Дональда Трампа. Повідомлення про зникнення цього кадру швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши хвилю обговорень щодо можливої цензури.

Журналісти-дослідники не змогла знайти раніше доступний файл через офіційний браузер Міністерства юстиції. Наразі Міністерство юстиції США не надало офіційних роз'яснень, чи було видалення технічною помилкою, чи свідомим рішенням редагувати матеріали справи після їхнього оприлюднення.

Фото Трампа з файлів Епштейна:

фото: Clash Report

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

Раніше Федеральний суд Південного округу Флориди ухвалив рішення дозволити розкриття документів великого журі з розслідування справи померлого фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.