Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі

Перемога демократки у штаті, який Республіканська партія вважає одним зі своїх головних опорних пунктів, може свідчити про послаблення позицій

61-річна Ейлін Гіггінс випередила суперника майже на 20%

Кандидатка від Демократичної партії Ейлін Гіггінс здобула перемогу на виборах мера Маямі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

61-річна демократка стане першою жінкою, яка очолить Маямі. Вона часто висловлювалась про заходи боротьби Трампа з міграцією. Зазначається, що Гіггінс випередила республіканського суперника близько на 19%.

Перемогу представниці Демократичної партії у місті, де більшість населення становлять консервативно налаштовані вихідці з Куби, Венесуели, Нікарагуа, інших латиноамериканських країн і їхні нащадки, спостерігачі сприйняли як попередження Республіканській партії. Маямі, з його майже 500-тисячним населенням, є частиною округу Маямі-Дейд, в якому на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп зі значною перевагою здобув перемогу над Камалою Гарріс.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

До слова, президент США Дональд Трамп провів зустріч з новообраним мером Нью-Йорка Зограном Мамдані в Овальному кабінеті Білого дому. Попри глибокі політичні розбіжності, обидва лідери заявили про готовність до співпраці.