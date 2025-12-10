Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
Перемога демократки у штаті, який Республіканська партія вважає одним зі своїх головних опорних пунктів, може свідчити про послаблення позицій
фото: AP

61-річна Ейлін Гіггінс випередила суперника майже на 20%

Кандидатка від Демократичної партії Ейлін Гіггінс здобула перемогу на виборах мера Маямі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

61-річна демократка стане першою жінкою, яка очолить Маямі. Вона часто висловлювалась про заходи боротьби Трампа з міграцією. Зазначається, що Гіггінс випередила республіканського суперника близько на 19%.

Перемогу представниці Демократичної партії у місті, де більшість населення становлять консервативно налаштовані вихідці з Куби, Венесуели, Нікарагуа, інших латиноамериканських країн і їхні нащадки, спостерігачі сприйняли як попередження Республіканській партії. Маямі, з його майже 500-тисячним населенням, є частиною округу Маямі-Дейд, в якому на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп зі значною перевагою здобув перемогу над Камалою Гарріс.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

До слова, президент США Дональд Трамп провів зустріч з новообраним мером Нью-Йорка Зограном Мамдані в Овальному кабінеті Білого дому. Попри глибокі політичні розбіжності, обидва лідери заявили про готовність до співпраці.

Читайте також:

Теги: США вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідування у Флориді, розпочате у 2005 році, завершилося у 2008 році угодою
Суд в США дозволив розкрити матеріали у справі Епштейна
6 грудня, 06:24
2 грудня Віткофф зустрінеться з Путіним для перемовин щодо мирного плану із завершення війни в Україні
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
2 грудня, 13:32
Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у США
Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у США
30 листопада, 23:22
Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану
26 листопада, 01:05
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
24 листопада, 02:31
Документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
23 листопада, 05:55
Орбан прогнозує розвиток подій після 28-пунктового плану США
Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт
21 листопада, 17:46
Ракети для Patriot використовуватимуться лише військовими США та не будуть надані третій країні
Японія вперше передала зброю після послаблення правил експорту
20 листопада, 10:09
Шатдаун та брак диспетчерів паралізували аеропорти Чикаго та Нью-Йорка
Президент США висунув ультиматум авіадиспетчерам
11 листопада, 14:47

Політика

Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
Іспанія зупинила розслідування вбивства пілота, який перегнав російський Мі-8 в Україну
Іспанія зупинила розслідування вбивства пілота, який перегнав російський Мі-8 в Україну
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua