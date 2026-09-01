Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки

У столиці через удар РФ загинули люди, серед постраждалих є діти

Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці

У ніч на 1 вересня росіяни атакували столицю. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Дарницький район

«Унаслідок влучання виникла пожежа на двох локаціях, на жаль сім осіб загинуло та одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Також за іншою адресою внаслідок вибухової хвилі постраждало двоє людей, з яких одна дитина.

Голосіївський район

За даними ДСНС, є влучання у нежитлову будівлю. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м, одна людина загинула.

Солом'янський район

Унаслідок влучання БпЛА у житловий будинок сталось часткове руйнування. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. Потерпілих передано до карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.