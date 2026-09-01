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Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки
У столиці через удар РФ загинули люди, серед постраждалих є діти
фото: ДСНС Києва

Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці

У ніч на 1 вересня росіяни атакували столицю. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Дарницький район

«Унаслідок влучання виникла пожежа на двох локаціях, на жаль сім осіб загинуло та одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки фото 1
Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки фото 2

Також за іншою адресою внаслідок вибухової хвилі постраждало двоє людей, з яких одна дитина.

Голосіївський район

За даними ДСНС, є влучання у нежитлову будівлю. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м, одна людина загинула.

Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки фото 3
Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки фото 4

Солом'янський район

Унаслідок влучання БпЛА у житловий будинок сталось часткове руйнування. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. Потерпілих передано до карети швидкої допомоги.

Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки фото 5
Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки фото 6

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

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Теги: Київ війна ДСНС

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