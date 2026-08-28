Снайперка та медикиня полягла, рятуючи пораненого побратима. Згадаймо Наталію Бокоч

Життя захисниці обірвалося біля села Малі Щербаки на Запоріжжі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Бокоч (Габай).

45-річна захисниця з Закарпаття Наталія Бокоч (Габай) на псевдо Геката служила у 141-й окремій піхотній бригаді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Наталія Бокоч (Габай) народилася 20 березня 1978 року в місті Хуст на Закарпатті. Закінчила місцеве медичне училище. Була старшою фельдшеркою у відділенні швидкої допомоги Хустської центральної районної лікарні. Згодом працювала за кордоном.

У 2023 році Наталія повернулася додому та вступила до лав Збройних Сил України. Служила у 141-й окремій піхотній бригаді (141-ша окрема механізована бригада). Була бойовою медикинею та снайперкою. Мала псевдо Геката.

У 2023 році Наталія Бокоч (Габай) вступила до лав ЗСУ фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

«Донька мала загострене почуття справедливості, безмежну любов до Батьківщини, рідного краю, до родини й жагучу ненависть до ворогів», – розповіла мама Юліанна Людвигівна.

Наталія Бокоч полягла 7 лютого 2024 року, рятуючи поранених побратимів біля села Малі Щербаки Запорізької області. Їй було 45 років.

Поховали захисницю в рідному Хусті. У неї залишились мама, старша сестра і син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.