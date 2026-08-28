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Україна відповіла на удари РФ по Херсону: Сили безпілотних систем влаштували окупантам блекаут (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна відповіла на удари РФ по Херсону: Сили безпілотних систем влаштували окупантам блекаут (відео)
Один із найважливіших об'єктів, уражених під час цієї серії атак, – Луганська ТЕС
фото: соцмережі

За три доби українські дрони уразили 21 енерговузол та Луганську ТЕС

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по енергетичній інфраструктурі російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України. За три доби українські військові уразили 21 енерговузол та Луганську теплову електростанцію. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним «Мадяр», пише «Главком».

За словами Бровді, українські удари стали відповіддю на систематичні атаки російських військ по Херсону та його критичній інфраструктурі. Командувач СБС нагадав, що напередодні російські війська вкотре атакували Херсонську ТЕЦ, завдавши їй серйозних пошкоджень. Мадяр заявив, що Росія має відчути наслідки ударів по українській енергетиці.

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«Пам'ятаємо Херсонську ТЕЦ. Відповідаємо», – фактично окреслив логіку операції командувач СБС, пообіцявши окупантам блекаут на захоплених територіях.

Удар по Луганській ТЕС

Один із найважливіших об'єктів, уражених під час цієї серії атак, – Луганська ТЕС у місті Щастя. Після атаки безпілотників на електростанції спалахнула пожежа. Водночас на окупованих територіях Луганської та Донецької областей почалися масштабні перебої з електропостачанням.

Точний масштаб пошкоджень Луганської ТЕС наразі встановлюється. Також немає остаточного підтвердження, що саме пошкодження станції стали безпосередньою причиною знеструмлення всіх населених пунктів, про які повідомляли моніторингові канали.

Водночас перебої з електропостачанням на окупованих територіях Донеччини та Луганщини останніми тижнями стали регулярними. Зокрема, раніше без світла залишалися частини Донецька, Горлівки, Макіївки та інших населених пунктів.

СБС системно б'ють по енергетиці окупантів

Ця атака стала частиною масштабної кампанії українських Сил безпілотних систем проти енергетичної інфраструктури окупантів. Раніше Мадяр уже повідомляв про ураження десятків енерговузлів на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, лише протягом перших 13 днів серпня СБС заявляли про ураження 240 енерговузлів на окупованих територіях. Серед цілей були об'єкти в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. У липні українські дрони також регулярно атакували енергетичні об'єкти окупантів. За даними СБС, удари завдавалися по підстанціях та інших енерговузлах у Криму, на Херсонщині, Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

Варто нагадати, що жителів Херсона, особливо сім'ї з дітьми та літніх людей, закликали розглянути можливість виїзду до безпечніших регіонів України після російської атаки по ТЕЦ.

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Теги: дрон блекаут війна

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