Зірці кабаре Лайзі Мінеллі – 80. Цікаве з біографії та особистого життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Лайза Мінеллі святкує ювілей
фото з відкритих джерел

Лайза Мінеллі є володаркою всіх головних премій та нагород американського кінематографа

12 березня зірка Голлівуду Лайза Мінеллі святкує ювілей, знаменитій акторці виповнюється 80 років. Лайза Мінеллі пов’язана зі сценою та кіно ще з дитинства. Акторка є володаркою найпрестижніших кінопремій та нагород, серед її фільмографії десятки ролей. «Главком» розповів про справжнє життя Лайзи Мінеллі та її шлях до зірки американського мюзиклу.

Рання кар’єра та складна юність Лайзи Мінеллі

Зірка Голлівуду Лайза Мінеллі святкує 80-річчя
Зірка Голлівуду Лайза Мінеллі святкує 80-річчя
фото з відкритих джерел

Лайза Мінеллі народилася в США у Лос-Анджелесі в родині співачки Джуді Гарленд та кінорежисера Вінсента Мінеллі, що вже з дитинства пророкувало їй кар’єру в кінематографі. Ранні роки майбутньої акторки дійсно пройшли на сцені. Свою першу роль Лайза Мінеллі отримала у три роки, тоді вона зіграла в мюзиклі 1949 року «Старе добре літо» зі своєю матір’ю. У п’ять років юна акторка почала танцювати, а в семирічному віці почала виступати в театрі.

Лайза Міннеллі була донько співачки Джуді Гарленд
Лайза Міннеллі була донько співачки Джуді Гарленд
фото: Bettmann

Підлітковий вік Лайзи Мінеллі також минув на сцені, в 13 років артистка брала участь у різноманітних телешоу, а в 17 вже співала поруч зі своєю матір’ю. Разом із ранньою популярністю Лайза Мінеллі почала дорослішати через проблеми в родині. У шість років батьки дівчинки розлучилися, а її матір у цей час страждала від алкогольної та наркотичної залежності. Після розлучення Джуді Гарленд опинилася ще в гіршому стані через залежності.

Ранні роки Лайзи Мінеллі пройшли на сцені
Ранні роки Лайзи Мінеллі пройшли на сцені
фото: Вікіпедія

Лайза Мінеллі залишилися жити з матір’ю, яка згодом вийшла заміж та народила ще двох дітей від продюсера Сідні Лафта. Через залежності матері Лайза була вимушена доглядати не лише за нею, але й виховувати брата та сестру. Попри це дочка любила свою матір та мала з нею гарні стосунки.

Кар’єра, ролі та нагороди Лайзи Мінеллі

Лайза Мінеллі отримала свою першу театральну премію «Тоні» у 19 років
Лайза Мінеллі отримала свою першу театральну премію «Тоні» у 19 років
фото: Вікіпедія

Саме в Нью-Йорку для Лайзи Мінеллі почався новий етап її життя та кар’єри. Тоді почалися нові звершення та ролі акторки. Серед них також пісня «Ви створені для кохання», яка принесла їй популярність та розійшлася великим тиражем.

Згодом Лайза Мінеллі мала успіх у мюзиклі «Флора, червона загроза», де вона зіграла головну роль, яка принесла їй театральну премію «Тоні». На той час акторці було лише 19 років, а у 23 року молоду зірку номінували на «Оскар». Після чого у 1964-му вийшов її перший альбом «Liza! Liza!».

Лайза Мінеллі отримала свій перший «Оскар» в 1972 році
Лайза Мінеллі отримала свій перший «Оскар» в 1972 році
фото з відкритих джерел

Серед фільмографії Лайзи Мінеллі були і другорядні ролі, як її робота в «Чарлі Бабблзі» у 1968 році. Того ж року акторка зіграла у фільмі «Безплідна зозуля», за який її номінували на «Оскар» та у фільмі «Скажи, що ти любиш мене, Джуні Мун».

У 1969 році пішла з життя Джуді Гарленд через передозування, що стало для Мінеллі справжнім потрясінням. Однак вона продовжувала працювати і отримала в 1972 році «Оскар» та «Золотий глобус» за роль Саллі Боулз у фільмі «Кабаре». У цій стрічці вона виконала свою легендарну «Лебедину пісню». Саме ця роль стала визначною для акторки, адже вона зробила її зіркою та символом американського мюзиклу.

Роль Мінеллі у фільмі «Кабаре» Міннеллі зробила її зіркою світового масштабу
Роль Мінеллі у фільмі «Кабаре» Міннеллі зробила її зіркою світового масштабу
фото з відкритих джерел

У 1977 році вийшов ще один фільм з участю Лайзи Мінеллі «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Певний період зірка мало знімалася та брала участь у роботах, що не ставали популярними. Серед них роль у фільмі «Поліцейський по найму» та остання робота акторки «Починаючи танцювати» в 1991 році.

Лайза Мінеллі має всі головні кінонагороди США, як «Греммі», «Тоні», «Оскар» та двічі «Золотий глобус». Крім цього, вона має власну зірку на Голлівудській алеї слави.

Залежність та особисте життя Лайзи Мінеллі

Лайза Мінеллі була одружена з Пітером Аленом
Лайза Мінеллі була одружена з Пітером Аленом
фото з відкритих джерел

ЗМІ приписували Лайзі Мінеллі долю її матері, стверджуючи, що вона також має проблеми з алкоголем та наркотиками. Також зірку називали розлучницею та серцеїдкою через її численні романи.

Акторка була в шлюбі чотири рази, які постійно закінчувалися скандалами. Чоловіками співачки були: артист Пітер Ален, продюсер Джек Хейлі-молодший та скульптор Марк Геро. Останнім чоловіком Мінеллі став продюсер Девід Гест, з ним вона одружилася навесні 2002 року, але у 2003 році пара розлучилася. Дітей Лайза Мінеллі не має.

Останнім чоловіком Мінеллі став продюсер Девід Гест
Останнім чоловіком Мінеллі став продюсер Девід Гест
фото з відкритих джерел

Розлучення та невдалі шлюби погано впливали на співачку та посилювали її залежність, тому вона неодноразово лікувалася в реабілітаційних центрах. Через лікування свого часу акторці довелося припинити свою участь у бродвейському мюзиклі «Ковзанка». Цей період життя для співачки закінчився, вона поборола залежності та продовжує вести здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик вразила мережу своїм перевтіленням. Співачка показалася у непритаманному їй образі. У новому образі Ірина Білик стала схожою на відомих співачок Мадонну та Лайзу Мінеллі. У шкіряній куртці Ірина Білик нагадує американську акторку та співачку Лайзу Мінеллі. Образ із фотосесії американської співачки дійсно нагадує перевтілення Білик. На фото Мінеллі теж приміряла чорний шкіряний одяг та позувала на камеру в цікавих позах.

