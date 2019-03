Hello Kitty станет героиней голливудского фильма

Компания Sanrio, которая владеет брендом Hello Kitty, подписала контракт с New Line Cinema — подразделением Warner Bros. Как сообщили представители New Line Cinema, потребовалось пять лет переговоров, чтобы получить права на персонажей у Sanrio. Созданием фильма займется Flynn Picture Company. Пока неизвестно, будет ли картина полностью мультипликационной или же Hello Kitty дебютирует в игровом кино.

«Я очень рад тому, что Hello Kitty и другие популярные персонажи Sanrio получат свой голливудский дебют. Hello Kitty уже долгое время является символом дружбы, и мы надеемся, что этот фильм только поспособствует тому, чтобы укреплять дружеские отношения по всему миру», — рассказал основатель и глава компании Sanrio Синтаро Цудзи.

Образ Hello Kitty — белой кошки без рта с красным бантом на голове — был придуман Синтаро Цудзи в 1974-м. Каждый год в 130 странах мира выходит более 50 тысяч товаров с изображением персонажа, среди которых помимо мягких игрушек есть различные канцелярские принадлежности, одежда и аксессуары. Также существуют аниме-сериалы и комиксы манга о приключениях кошки и ее друзей. Франшиза Hello Kitty — на втором месте по прибыльности в мире: ее чистая прибыль оценивается в $50 миллиардов. Этот показатель опережают только «Покемоны» с $59 миллиардами.