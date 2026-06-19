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В одному з російських регіонів розпочалася силова мобілізація

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В одному з російських регіонів розпочалася силова мобілізація
У Пензенській області влада застосувала нову практику примусу до укладення контрактів з Міноборони
фото: соцмережі

Силовики почали влаштовувати облави на чоловіків, які мали проблеми з законом

У Росії силовики проводять вуличні рейди на окремі категорії чоловіків, після чого примушують їх укладати контракти на військову службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російський портал «Агентство.Новости».

У Пензенській області влада застосувала нову практику примусу до укладення контрактів з Міноборони. Силовики почали влаштовувати облави на чоловіків, які мали проблеми з законом, і погрозами примушують їх підписувати документи.

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Зазначається, що про це свідчить місцеві мешканки, чиї чоловіки стали жертвами цієї практики, а також оцінки правозахисників.

За словами дружини одного з примусово мобілізованих, її чоловіку вручили постанову про борг за кредитною карткою на 76 тис. рублів і поставили перед вибором: йти на фронт добровільно або вирушити туди як ув'язнений. Жінка розповіла, що чоловік підписав документи лише після того, як йому пригрозили розправою над сім'єю.

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.

«Главком» писав, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

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Теги: росія війна мобілізація росіяни

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