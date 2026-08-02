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Син відомого українського співака потрапив до реанімації з серйозними опіками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Владислав Лобач із сином
фото: instagram.com/lobach_vlad

Артист розповів, що сталося з його сином-підлітком та в якому він зараз стані

Син відомого полтавського співака Владислава Лобача з серйозними опіками опинився в лікарні. Як інформує «Главком», про це виконавець розповів у своєму Facebook.

14-річний підліток гостював у бабусі з дідусем та надумав із друзями посмажити їжу на вогнищі. Однак вогонь не розгорався, тож він вирішив скористатися бензином. Однак після додавання його до вогнища, все довкола спалахнуло. Вогонь перекинувся і на хлопця.

Син відомого українського співака потрапив до реанімації з серйозними опіками фото 1

«Він був зі своїми друзями на дачі з бабусею і дідусем – батьками колишньої дружини. Вони ввечері вирішили посмажити чи м’ясо, чи якісь сосиски. Розпалювали багаття, а воно не дуже горіло. Артем бачив, що є бензин у дідуся в гаражі, і він вирішив підлити бензин у багаття, щоб воно краще горіло. Він підлив, і воно дуже сильно пихнуло», – ділиться артист.

Друзі Артема допомогли йому погасити вогонь, однак серйозних опіків не вдалося уникнути. Хлопця «швидкою» забрали до лікарні.

«Він почав горіти, у нього загорілась футболка. Хлопці – усі його ровесники, вони теж без досвіду. З нього зірвали цю футболку, але він за цей час отримав серйозні опіки обличчя, грудей, частини спини, частково руки. Найбільше – грудна частина, плече. Він одразу викликав «швидку», – говорить співак.

Син Владислава Лобача був у реанімації. Зараз його вже перевели до звичайної лікарняної палати. Підлітку зробили пересадку шкіри, медики стежать за його станом. Прогнозів щодо відновлення лікарі не дають, однак синові виконавця доведеться пройти тривалий шлях реабілітації.

Син відомого українського співака потрапив до реанімації з серйозними опіками фото 2

«Лікарі не можуть дати якусь відповідь, на скільки там глибина цих всіх опіків. Видно, що шкіра обгоріла, 18%. Прогнозів жодних немає. Наступного дня його вже перевели в реанімацію, бо йому треба було накладати штучну шкіру. Перев’язки роблять під наркозом. Життю нічого не загрожує, але тривала реабілітація, поки це все заживе, відновиться. Зараз він вже у палаті, але процес довгий», – додав артист.

Нагадаємо, син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва опинився у лікарні. Актор В’ячеслав Хостікоєв був госпіталізований через апендицит. 

Раніше український співак, переможець 11-го сезону шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, відомий під псевдонімом Ridnyi, опинився на лікарняному ліжку. Артист переніс планову операцію.

 

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Теги: бензин артист реабілітація

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