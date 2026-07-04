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Трагічна загибель Миколи Янченка: Ірина Федишин показала останнє спільне фото з артистом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Федишин: «Ще позавчора ми співали на одній сцені»
фото: Іnstagram.com/irynafedyshyn

Микола Янченко був автором багатьох пісень Ірини Федишин

Українська співачка Ірина Федишин висловилася про загибель народного артиста України, співака, композитора і поета Миколи Янченка. Зірка поділилася деталями їхньої останньої зустрічі та розмови. Про це пише «Главком» із посиланням на допис виконавиці.

Ірина Федишин та Микола Янченко бачилися за декілька днів до загибелі артиста. Він запропонував співачці зустрітися й хотів знову виступати з нею на одній сцені.

«Це фото ми зробили лише кілька днів тому. Саме тоді зателефонував Микола Янченко, хотів зустрітися й дуже прагнув знову разом виступати на концертах. Ті дні, проведені поруч, стали особливо цінними й залишаться у пам’яті назавжди», – розповіла Федишин.

Трагічна загибель Миколи Янченка: Ірина Федишин показала останнє спільне фото з артистом фото 1
фото: Іnstagram.com/irynafedyshyn

Тоді ж артисти зробили спільне фото. Ним співачка поділилася у своєму дописі. Ірина Федишин висловила вдячність за творчість та любов Миколи Янченка до України. «Дуже боляче усвідомлювати, що це наше останнє спільне фото… Дякую за всі пісні, за талант, за щирість, за любов до України. Світла пам’ять. Хай Господь прийме Вашу душу у Свої обійми. Спочивайте з Богом», – йдеться у дописі.

Як відомо, Микола Янченко був автором багатьох пісень Ірини Федишин: «Лише у нас в Україні», «Перелаз», «Родина», «Сумний святий вечір» та інших. Ірина Федишин також розповіла, що лише нещодавно виступала на одній сцені з Миколою Янченком.

«Ще позавчора ми співали на одній сцені, ми спілкувалися, зустрічалися, проводили час разом. Цими вихідними ми виступали разом. Він захотів підтримати благодійний фестиваль. Ніхто й подумати не міг, що ці зустрічі стануть останніми… Так боляче усвідомлювати, що більше не почую його голосу, не побачу його щиру усмішку. Він був надзвичайно доброю, світлою, щирою людиною, яка безмежно любила Україну, українську пісню і людей. Його талант, мудрість і людяність назавжди залишаться в наших серцях», – писала співачка.

Як повідомляв «Главком», український співак, композитор, поет, актор та народний артист України Микола Янченко помер у віці 66 років. Про смерть митця стало відомо 1 липня.

Зголом стали відомі обставини загибелі народного артиста України Миколи Янченка, який помер 1 липня у віці 66 років. За попередньою інформацією, трагедія сталася у селищі Стрижавка поблизу Вінниці на території приватного домоволодіння. Микола Янченко отримав смертельне ураження електричним струмом у басейні. Попри зусилля медиків, врятувати артиста не вдалося

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Теги: фотограф смерть Ірина Федишин народний артист

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